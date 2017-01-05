救護車被當小黃差使 日本要減少濫用
2017-01-05
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本民眾把救護車當計程車使用的情形愈來愈普遍，總務省消防廳對救護車使用案例進行徹底調查，分類出輕傷、為節省計程車資等九種緊急性極低的類型，從二○一八年起將減少不必要的出動。
日媒報導，日本救護車的全年出動次數在二○一五年突破六百萬次，較十年前增加了一成，救護車遭到濫用的情形嚴重，即使症狀輕微不需要緊急送醫，仍有民眾呼叫救護車，造成調動上的困擾，甚至延誤了急重症病患的送醫時間。
過去消防廳對於救護車使用情形僅粗略分成輕症及重症兩項進行統計，輕症無需住院，重症的定義則為「住院三週以上」，但這種分類無法反映實際使用情形，而且對於中暑這種輕症卻有緊急性的案例並不適用。
消防廳從今年度起修改統計方式，邀請專家及地方自治團體提供意見後，整理出九項救護車出動必要性較低的類型，其中包括因為救護車免費，可以節省計程車資、透過救護車送醫可優先看診、不知道該去哪裡就醫而呼叫救護車及輕傷等。
報導指出，民眾濫用救護車，其中約有一成根本無需送醫，換言之，救護車一年六百萬次的出動，有六十萬次是白跑一趟，但地方自治團體過去在統計這些案例時，並沒有對理由進行詳細分析，消防廳統一分類定義，以有效掌握實際使用的情況，並從二○一八年起將減少救護車不必要的出動。
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