| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約列車險出軌傷百人 朝人為因素調查
 首頁 > 國際

救護車被當小黃差使 日本要減少濫用

2017-01-05

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本民眾把救護車當計程車使用的情形愈來愈普遍，總務省消防廳對救護車使用案例進行徹底調查，分類出輕傷、為節省計程車資等九種緊急性極低的類型，從二○一八年起將減少不必要的出動。

日媒報導，日本救護車的全年出動次數在二○一五年突破六百萬次，較十年前增加了一成，救護車遭到濫用的情形嚴重，即使症狀輕微不需要緊急送醫，仍有民眾呼叫救護車，造成調動上的困擾，甚至延誤了急重症病患的送醫時間。

過去消防廳對於救護車使用情形僅粗略分成輕症及重症兩項進行統計，輕症無需住院，重症的定義則為「住院三週以上」，但這種分類無法反映實際使用情形，而且對於中暑這種輕症卻有緊急性的案例並不適用。

消防廳從今年度起修改統計方式，邀請專家及地方自治團體提供意見後，整理出九項救護車出動必要性較低的類型，其中包括因為救護車免費，可以節省計程車資、透過救護車送醫可優先看診、不知道該去哪裡就醫而呼叫救護車及輕傷等。

報導指出，民眾濫用救護車，其中約有一成根本無需送醫，換言之，救護車一年六百萬次的出動，有六十萬次是白跑一趟，但地方自治團體過去在統計這些案例時，並沒有對理由進行詳細分析，消防廳統一分類定義，以有效掌握實際使用的情況，並從二○一八年起將減少救護車不必要的出動。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 救護車
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：救護車被當小黃差使 日本要減少濫用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.