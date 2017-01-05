太座下令禁吃冰 安倍自爆偷偷買

2017-01-05

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三自爆曾因嘴饞，偷偷跑去超商買冰淇淋解癮，當時有隨扈陪同，雖然沒被媒體發現，但也費了一番工夫。

產經新聞旗下的富士晚報四日刊登安倍專訪，訪談中安倍提及與美國候任總統川普及俄羅斯總統普廷見面會談的內幕。安倍透露他和川普見面時，一開口就提到川普的寶貝外孫女、五歲的阿拉貝拉（Arabella Kushner）跳「PPAP」模樣好可愛，這個話題馬上拉近了兩人距離，敞開心胸無話不談。

除了硬邦邦的政治話題，安倍在訪談中也自爆偷買冰淇淋的糗事，連自己都笑了出聲。

由於安倍有腸胃方面的痼疾，記者問他有沒有什麼忌口的食物，安倍說他每天最大享受就是睡前邊看錄影帶邊吃冰淇淋或仙貝。不過，太太對他睡前吃東西的習慣不以為然，他只好聽勸戒掉，冰箱裡的冰淇淋也被太太全清空。

前陣子有天傍晚，安倍突然非常想吃冰淇淋，實在是按捺不住，所以就近找了一家超商跑進去買冰淇淋，安倍說他心想機會難得，所以又順手買了一些甜點、飲料，還買了原子筆。安倍說超商店員非常鎮定，一切照員工守則應對，並未露出特別驚訝的神情。