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川普就職前夕 眾院議長萊恩連任

2017-01-05

美國國會三日展開新會期，共和黨掌控的眾議院再度推選四十六歲的萊恩（Paul Ryan）為議長，在總統當選人川普即將就職之際，繼續在一一五屆國會扮演要角。萊恩在總統大選期間多次與川普衝突，在若干政策議題上與他意見相左，更曾斥責川普對穆斯林的言論涉及種族歧視，以及對女性不尊重。但在川普爆冷當選後，萊恩也一改口風，表示自己和眾院共和黨領導階層與「總統當選人的想法一致」。（路透）

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