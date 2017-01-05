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川普︰俄網攻攏是假

2017-01-05

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕美國國土安全部和聯邦調查局點名俄羅斯主使駭客影響美大選，候任總統川普四日推文稱「關於所謂『俄羅斯駭客行動』的『情報』簡報延至六日舉行，可能是需要更多時間提出論據，真是怪了！」副手彭斯也一致，稱「國會議員們該繼續工作了，總統意思很清楚。」

川普本人向來拒絕相信俄羅斯駭攻左右美國大選的說法，雖然曾掌管中央情報局（ＣＩＡ）的國安顧問伍爾西（James Woolsey）不久前提出個人看法，認為不僅一個國家駭攻美國，除俄羅斯，也可能有中國和伊朗等競爭區域利益的大國。川普不理會「情報單位」，他的最新意見是針對國會共和黨提議「限縮『國會風紀辦公室』職權」一事，一樣是透過推特：「名譽掃地的『國會風紀辦公室』難道真的是國會議員們的首要任務？」

以推文發佈重要意見成習的川普，首次正式記者會日期訂於十一日，但仍是透過推特宣佈。自競選期間七月以後，川普便沒有開過正式記者會，投票日後原訂十二月十五日舉行的首次記者會也一再延期。換言之，川普當選以來的內閣人事案、新政策等等皆非透過傳統新聞模式的記者會，而是藉著其公開活動、節目專訪、甚至是前所未聞的推文來傳遞訊息，已改寫美國新聞界常態。

上月七日，日本軟體銀行公佈對美國投入五百億美元、擬僱用五萬人的新投資案，川普竟然是向駐守其豪廈川普大樓的記者群突然宣佈，而非召開正式記者會說明答問。

柯林頓夫婦 將出席就職

按照慣例，卸任元首凡身體康健，必定出席新任總統就職大典，以示尊重，川普二十日的就職典禮亦是如此，落選的民主黨候選人希拉蕊與夫婿、前總統柯林頓三日決定連袂出席，布希也表示將與夫人蘿拉一道出席。

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