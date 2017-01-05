國會風紀辦公室遭削權 川普「推」翻

2017-01-05

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國候任總統川普三日在第一百一十五屆國會開議首日，首次在華府政治權力場展露身手，強力約束眾議院共和黨人照規矩來：他用兩條「推文」就促使共和黨議員撤銷剝奪獨立運作之「國會風紀辦公室」（Office of Congressional Ethics）監督議員操守權的計畫。

兩條推文 擺平眾院共和黨

眾議院共和黨議員二日晚間不顧同黨議長萊恩的反對，在閉門會議中投票支持一項修正案，在第一百一十五屆眾議院議事規則中將國會風紀辦公室監督議員操守權力改交由眾議院風紀委員會。川普在三日上午發文：「獨立風紀辦公室或許不公正，但是國會真的得將削弱它列為首要行動嗎？專注在稅制改革、醫療照護和其他許多更重要的事！」文末還加上「ＤＴＳ」主題標籤，即他在選戰中提出的清理華府政治圈污泥（drain the swamp）。兩小時後，共和黨議員在眾議院下午將表決議事規則前，召開緊急會議通過撤銷提案。

眾議院二日此舉招來民主黨以及部份共和黨人嚴厲抨擊損害國會透明；大批憤怒的選民也灌爆提案人古雷特（Bob Goodlatte）的臉書、推特頁面表達不滿。在共和黨撤銷該案後，維吉尼亞居民赫雷斯尼亞克在古雷特的臉書上寫道「川普用『推文』就消滅了它。」

川普在新一屆國會開議日展現他在社群網站「推特」（Twitter）上一千八百五十萬名「跟隨者」以及他擁有廣大民意支持的力量，靠兩條推文就做到共和黨領袖前一晚無法達成的，成功施壓眾議院共和黨人改弦易轍，取消實質上將毀了國會風紀辦公室的計畫。

川普首次出手令人得以一窺他將如何利用他擅長的科技平台說服不見得認同他施政輕重緩急的議員。若以川普三日這一招為例子，利用社群媒體羞辱的方式遊說，或許將取代過去私下閉門協商。不過以川普的標準來看，他三日的推文算是相當溫和的。

推特不會是川普與國會溝通的唯一方式。眾議員出身的候任副總統彭斯預料也將扮演溝通管道。彭斯四日與眾議院共和黨人會面，討論廢除歐巴馬招牌政績「可負擔照護法」的最佳之道。川普三日警告黨籍議員，要讓民主黨為歐巴馬醫療改革所帶來的問題承擔責任，「今年歐版健保費用將大幅增加，這場混亂要歸咎於民主黨」。

另一方面，民主黨籍的總統歐巴馬四日也到國會山莊，與國會民主黨議員討論因應共和黨推翻此法的對策，新國會的醫改法保衛戰已經開打。