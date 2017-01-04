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南韓又設慰安婦像 日官員怒罵「金光黨」

2017-01-04

〔編譯林翠儀／綜合報導〕南韓政局不穩，有意入主青瓦台的政治勢力打「反日牌」提早為總統選戰暖場，南韓政府容許反日團體在釜山市日本總領事館前新設「少女像」，違反日韓早已達成的協議，日本官員私下大罵南韓「如同轉帳詐騙」，日媒報導，預定重啟的日韓貨幣互換協議談判，可能因此生變。

為選總統 各勢力打反日牌

日韓兩國在二○一五年底針對慰安婦問題達成最終協議，日本同意出資十億日圓成立支援前慰安婦基金會，南韓保證不再就此問題批評日本，雙方都強調這項協議「不可逆轉」。

日本在去年依約匯出十億日圓，南韓政府也在七月成立前慰安婦支援基金會「和解暨撫慰財團」。日方匯款後要求韓履行承諾撤除設於首爾日本大使館前的少女像，但南韓政府卻以無法干預民間社團行動為由大打太極。

由於日韓關係回暖，日方也未多加施壓，去年八月兩國財長進行會談，對於重啟日韓貨幣互換協議談判達成共識。日韓在亞洲金融危機之後的二○○一年簽定貨幣互換協議，允許彼此用本國貨幣向對方換取美元，實際上，這是日本在南韓陷入外匯不足時對其提供幫助的機制，美國金融海嘯時雙方互換架構一度擴大至七百億美元，一三年雙方關係跌到谷底，規模也縮至一百億美元。這項協議至去年到期。

但回暖的日韓關係因為朴槿惠政權失勢再度生變，包括最大在野黨共同民主黨國會領袖禹相虎、城南市長李在明等有意入主青瓦台的政治勢力，近來要求撤銷朴槿惠政府與日本達成的慰安婦協議及軍事情報保護協定（GSOMIA）等協議。

釜山市東區政府日前默許反日團體在當地日本總領事館前新設「少女像」，南韓政府再以「地方政府權限」為由打馬虎眼，讓日本政府跳腳，日本朝日新聞報導，首相安倍晉三的親信大罵活像遇到了轉帳詐騙集團。目前日本手上僅剩一張重啟日韓貨幣互換協議談判的「王牌」，但在南韓反日情緒再度被炒熱情況下，這張王牌恐怕也會失效。

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  • 南韓反日團體在釜山日本總領事館前新設象徵慰安婦的「少女像」，讓回暖的日韓關係再度出現危機。圖為首爾日本大使館前的少女像。（法新社檔案照）

    南韓反日團體在釜山日本總領事館前新設象徵慰安婦的「少女像」，讓回暖的日韓關係再度出現危機。圖為首爾日本大使館前的少女像。（法新社檔案照）

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