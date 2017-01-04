收賄案開庭 香港前特首曾蔭權堅稱無罪
〔編譯魏國金／綜合報導〕任內因收受企業大亨的好處而在不光彩中結束任期的前香港特首曾蔭權，三日出庭面對他所涉三起貪瀆案的審訊，堅稱無罪。七十二歲的曾蔭權是遭貪瀆起訴的香港最高層官員，更是第一位被起訴的特首，對於有全球最公開透明市場之譽的香港而言，該案勢必引發衝擊。
第一位被起訴的特首
曾蔭權三日上午以慣有的西裝、領結裝扮，在開庭前一小時，神情凝重的步入法庭。香港媒體報導，曾蔭權出家門後，先前往教堂禱告，停留約半小時後才轉往高等法院。法官在開庭後立即頒令，禁止媒體報導庭審的大部份內容。新加坡「海峽時報」報導，曾蔭權對於三項行為不當與受賄指控皆稱無罪，每一指控最高刑期七年。審訊預計持續二十天。
曾蔭權從二○○五年起擔任香港行政首長，任期七年。他在一二年卸任前半年，香港媒體開始揭發他沒有迴避利益衝突的爭議行徑，香港廉政公署歷經三年調查，於一五年十月正式對他提出告訴，此時他已卸任兩年多。他之前表示，他非常有信心可全身而退。
他被控在一○至一二年間，未從實申報他向雄濤廣播公司（現為香港數碼廣播公司）的大股東黃楚標承租深圳一間豪宅，而當時雄濤向香港政府提出執照申請。曾之後批准雄濤的申請案。此外，他任內提名建築師何周禮授勳時，也未申報對方是該豪宅的室內設計師，上述兩項行為涉及「公職人員行為失當罪」，而他接受豪宅裝修，做為考慮核准雄濤執照申請案的誘因或報酬則涉嫌觸犯「行政長官接受利益罪」。
警察之子曾蔭權是繼董建華之後的香港第二位特首。他在一九九七年香港主權移交中國前夕，成為香港首位華人財政司。同年他獲英國殖民政府頒授爵士勳章。一二年他為接受企業家朋友提供的豪華遊艇與私人客機之旅而致歉。
香港領導人連連爆出貪瀆醜聞，令民心大失。曾蔭權的副手、前政務司長許仕仁，因收受香港地產大亨關雄生賄賂，於一四年入獄服刑七年半。現任特首梁振英也傳聞在上台前曾收取澳洲工程公司UGL五千萬港幣（約二．一億台幣）酬款。
梁振英也涉貪 恐面臨訴訟
批評人士認為，由一千兩百名利益團體代表組成的選舉委員會選出特首的方式，導致特首必須與特殊利益團體及企業大亨維持緊密關係。香港立法會議員林卓廷說：「曾案僅是冰山一角」。香港中文大學政治學副教授馬嶽則說，「曾案開了先例，因為現任特首也捲入貪瀆醜聞，這使民眾預料梁結束任期後也許會面臨相關控告。」
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