巴西監獄暴動56死 幫派火併 多人遭斬首

2017-01-04

〔編譯孫宇青/綜合報導〕巴西北部亞馬遜州首府瑪瑙斯市(Manaus)的安尼修喬賓監獄(Anisio Jobim),一日傍晚發生慘烈暴動,兩大黑幫獄囚先是鬥毆生事,隨後挾持獄警大開殺戒,造成至少五十六名囚犯死亡,其中許多人慘遭斬首,亦有囚犯趁機越獄,迫使警方花費將近一日時間,才成功控制情勢,是巴西廿五年來最嚴重的監獄衝突事件。

囚犯械鬥 再奪警槍廝殺

巴西時間一日下午,監獄內的毒梟幫派「北方家族(the Family of the North)」利用家屬探監時間,突然向另一幫派—巴西第一大黑幫「首都第一司令部(First Command of the Capital)」發動攻擊,接著又趁亂脅持十二名獄警、搶奪其槍械後展開大規模廝殺,並挾持七十四名囚犯做為人質與警方對峙。據悉,兩大幫派已為監獄內的控制權,以及巴西毒品市場利益相鬥已久。

在談判過程中,不斷有囚犯遭到殺害,更有許多人慘遭斬首、肢解、焚燒等酷刑,且其屍體還被從圍牆丟出,以向警方示威。當地媒體所拍攝的影片顯示,數十具屍體就堆放在監獄樓梯上,屍塊與血水四散,肇事囚犯就在屍體堆成的小山旁來回走動,被挾持的獄警則未受傷,另外還有一百八十四名囚犯趁亂越獄。

不僅如此,瑪瑙斯市的另兩所監獄也在同一日相繼發生暴動,至少有七十二名囚犯脫逃成功。在安尼修喬賓監獄暴動事件發生的隔日上午七時,警方經過十七個小時的協商與鎮壓行動後,終於大致控制情勢,並逮回逾四十名逃獄囚犯。巴西司法部長德莫瑞斯(Alexandre de Moraes)指出,政府會盡快找出獄中幫派首腦,將他們轉送至其他監獄拘禁。

同市另外2監獄 同日也暴動

發起事端的「北方家族」疑似是受到盟友—巴西第二大黑幫「紅色司令部」(CV)指示,才對「首都第一司令部」發動攻擊。以聖保羅為根據地的首都第一司令部,曾與里約熱內盧的紅色司令部達成停火協議,共享巴西龐大的毒品市場,但雙方的停火協議已於去年破局。亞馬遜州安全部長馮德斯(Sergio Fontes)指出:「這是巴西有史以來最重大的監獄屠殺,這也是毒品買賣釀成的另一起殘酷戰爭」。

事實上,巴西監獄過去已因過度擁擠和環境惡劣等問題,時常發生暴動事件。一九九二年聖保羅卡朗迪魯(Carandiru)監獄暴動事件,即是因受刑人過滿、管制失序而起。巴西警方當時以實彈清場,造成一百一十二名囚犯喪命。此次安尼修喬賓監獄的情況如出一轍,原應收容五百九十二名囚犯,最後卻成二二三○名囚犯的落腳處,令當地人權團體痛批該監獄根本是「折磨、殺戮」場所。依據二○一四年資料,巴西監獄人口全球第四,共關押六十二萬餘人,排名在美國、中國與俄羅斯之後。