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巴西監獄暴動56死 幫派火併 多人遭斬首

2017-01-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕巴西北部亞馬遜州首府瑪瑙斯市（Manaus）的安尼修喬賓監獄（Anisio Jobim），一日傍晚發生慘烈暴動，兩大黑幫獄囚先是鬥毆生事，隨後挾持獄警大開殺戒，造成至少五十六名囚犯死亡，其中許多人慘遭斬首，亦有囚犯趁機越獄，迫使警方花費將近一日時間，才成功控制情勢，是巴西廿五年來最嚴重的監獄衝突事件。

囚犯械鬥 再奪警槍廝殺

巴西時間一日下午，監獄內的毒梟幫派「北方家族（the Family of the North）」利用家屬探監時間，突然向另一幫派—巴西第一大黑幫「首都第一司令部（First Command of the Capital）」發動攻擊，接著又趁亂脅持十二名獄警、搶奪其槍械後展開大規模廝殺，並挾持七十四名囚犯做為人質與警方對峙。據悉，兩大幫派已為監獄內的控制權，以及巴西毒品市場利益相鬥已久。

在談判過程中，不斷有囚犯遭到殺害，更有許多人慘遭斬首、肢解、焚燒等酷刑，且其屍體還被從圍牆丟出，以向警方示威。當地媒體所拍攝的影片顯示，數十具屍體就堆放在監獄樓梯上，屍塊與血水四散，肇事囚犯就在屍體堆成的小山旁來回走動，被挾持的獄警則未受傷，另外還有一百八十四名囚犯趁亂越獄。

不僅如此，瑪瑙斯市的另兩所監獄也在同一日相繼發生暴動，至少有七十二名囚犯脫逃成功。在安尼修喬賓監獄暴動事件發生的隔日上午七時，警方經過十七個小時的協商與鎮壓行動後，終於大致控制情勢，並逮回逾四十名逃獄囚犯。巴西司法部長德莫瑞斯（Alexandre de Moraes）指出，政府會盡快找出獄中幫派首腦，將他們轉送至其他監獄拘禁。

同市另外2監獄 同日也暴動

發起事端的「北方家族」疑似是受到盟友—巴西第二大黑幫「紅色司令部」（ＣＶ）指示，才對「首都第一司令部」發動攻擊。以聖保羅為根據地的首都第一司令部，曾與里約熱內盧的紅色司令部達成停火協議，共享巴西龐大的毒品市場，但雙方的停火協議已於去年破局。亞馬遜州安全部長馮德斯（Sergio Fontes）指出：「這是巴西有史以來最重大的監獄屠殺，這也是毒品買賣釀成的另一起殘酷戰爭」。

事實上，巴西監獄過去已因過度擁擠和環境惡劣等問題，時常發生暴動事件。一九九二年聖保羅卡朗迪魯（Carandiru）監獄暴動事件，即是因受刑人過滿、管制失序而起。巴西警方當時以實彈清場，造成一百一十二名囚犯喪命。此次安尼修喬賓監獄的情況如出一轍，原應收容五百九十二名囚犯，最後卻成二二三○名囚犯的落腳處，令當地人權團體痛批該監獄根本是「折磨、殺戮」場所。依據二○一四年資料，巴西監獄人口全球第四，共關押六十二萬餘人，排名在美國、中國與俄羅斯之後。

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  • 巴西安尼修喬賓監獄一日下午發生暴動，分屬兩大幫派的囚犯械鬥、屠殺，並與警方展開對峙。圖為囚犯的親屬友人持續聚集在監獄門外，盼望獲知內部情況。（法新社）

    巴西安尼修喬賓監獄一日下午發生暴動，分屬兩大幫派的囚犯械鬥、屠殺，並與警方展開對峙。圖為囚犯的親屬友人持續聚集在監獄門外，盼望獲知內部情況。（法新社）

  • 發生巴西廿五年來最嚴重監獄暴動的安尼修喬賓監獄，位於北部亞馬遜州瑪瑙斯市。（法新社）

    發生巴西廿五年來最嚴重監獄暴動的安尼修喬賓監獄，位於北部亞馬遜州瑪瑙斯市。（法新社）

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