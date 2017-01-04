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鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
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李光耀女兒 新年砲向習近平

2017-01-04

新年伊始，已故新加坡國父李光耀之女李瑋玲就在「臉書」開砲，針對英國《衛報》報導中國去年拔除一二二名貪官污吏的反腐行動，砲轟中國國家主席習近平藉由反腐掃除異己，鞏固自己的政權。《德國之聲》認為，北京與新加坡正因南海問題、香港裝甲車運送等事件關係緊張，身為李光耀的女兒及新加坡現任總理李顯龍的妹妹，李瑋玲批評習近平的時機點值得關注。李瑋玲雖是神經外科醫生，但批評時事從不留情面，去年三月李光耀逝世一週年，李瑋玲便指控哥哥李顯龍濫權，企圖利用悼念活動謀求政治資本，建立個人王朝，甚至對星國報章崇拜李光耀的大篇幅報導表示不滿，宣布不會再向部分報章供稿。（國際新聞中心）

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  • 新加坡國父李光耀之女李瑋玲。（取自網路）

    新加坡國父李光耀之女李瑋玲。（取自網路）

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