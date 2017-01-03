比下大衛營 川普冬宮118個房間
〔編譯魏國金／綜合報導〕美國前總統布希有自己的德州克勞福農場，其父老布希總統有緬因州肯納邦克波特鎮的布希家族故居，歐巴馬總統則時常飛到夏威夷的私人住宅度假。至於即將上任的總統當選人川普，他在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的「馬阿拉歌俱樂部」（Mar-a-Lago Club）有一百一十八個房間，似乎將成為他的「冬季白宮」，使上述總統行館相形失色。
馬阿拉歌原主人、穀物食品巨擘女繼承人波斯特（Marjorie Merriweather Post），希望這座莊園能成為總統的住所，因此在一九七三年辭世時，將馬阿拉歌留給聯邦政府。然而，政府對此興趣缺缺，之後川普以不到一千萬美元（約三．二億台幣）買下馬阿拉歌，並將其改裝成會員制俱樂部，入會費達六位數字。川普向不太受歡迎的猶太人和非裔美國人開放馬阿拉歌的會籍，他也是棕櫚灘第一個公開接受同志伴侶的俱樂部老闆。
自川普當選總統以來，馬阿拉歌的賓客盈門，因為這是與下任美國總統往來的機會。馬阿拉歌會員、開發商格林說：「這就像去迪士尼樂園，知道米老鼠整天待在那裡的道理一樣。」
過去兩週，川普在馬阿拉歌歡度耶誕暨新年假期，一日晚間返回紐約，但馬阿拉歌仍將成為他放鬆身心之處。事實上，為了馬阿拉歌，川普多年來與棕櫚灘官員關係不睦。他提出訴訟，企圖避免發出刺耳噪音的飛機飛越馬阿拉歌上空，他也因特大號旗桿的高度而槓上地方政府。
隨著川普將成為國家統帥，該俱樂部也做了些改變：賓客現在必須通過精密的安檢儀器，才能進到主要入口處，秘勤局人員遍佈各處，入夜後還會隱身於灌木叢裡監控維安。儘管部份會員表示對此失望，但多數人認為，維護第一家庭的安全至關重要。
歷史學家布林克利說：「這場競賽的輸家就是大衛營」，即美國總統長久以來在馬里蘭州的度假地點。他說，馬阿拉歌設施的豐富多元與頂級的休閒環境，讓群山環繞的大衛營相形失色。
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