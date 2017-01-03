韓下任總統人選民調 文在寅贏潘基文

2017-01-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在南韓憲法法院審理總統朴槿惠彈劾案之際，南韓下任總統的前哨戰已經提前上演。根據一日公布的最新民調，最大在野黨「共同民主黨」前黨魁文在寅不僅支持度居所有可能人選之冠，更遙遙領先最大對手、前聯合國秘書長潘基文，是目前最被看好入主青瓦台的人選。

南韓聯合通訊社和韓國放送公社（ＫＢＳ）共同委託民調機構「韓國研究」，於上月廿八、廿九日針對二○二二名選民進行的民調顯示，在被看好出馬競選總統的人選中，上屆大選敗給朴槿惠的文在寅，此次支持度一馬當先、達到廿一．六％；緊跟其後的是潘基文的十七．二％；被視為黑馬的京畿道城南市長李在明以十二．四％排名第三；國民之黨前黨魁安哲秀和忠清南道知事安熙正則以四．六％同列第四。

該民調亦假設選戰由文在寅和潘基文兩人對決，文在寅將以四十二．九％的支持度打敗潘基文的三十．七％。若由李在明廝殺潘基文，李將以四十．三％領先潘的三十．二％。若是安哲秀對陣潘基文，前者會以卅一．六％勝過後者的三十．四％。以地區來看，文在寅在光州廣域市和全羅道最受歡迎，潘基文則在大邱廣域市和慶尚北道更受青睞；以年齡層而言，三十歲世代者多支持文在寅，六十歲以上世代則傾向投票給潘基文。

另一方面，若潘基文代表保守陣營參選，與共同民主黨的對手及國民之黨的安哲秀角逐大位，則不論文在寅或李在明代表共同民主黨出征，該黨都大有勝算。事實上，在政黨喜好度方面，共同民主黨獲得卅六．三％民眾支持，居次的是執政黨新國家黨十二．四％。韓聯社分析，在野進步陣營（Liberal bloc）對其潛在候選人的支持情況較為穩固，保守陣營則似乎仍在觀望。