韓反潛機誤射 飛彈、魚雷、炸彈齊發
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕就在北韓最高領導人金正恩發表新年賀詞，聲稱洲際彈道飛彈（ICBM）試射已進入收尾階段之際，南韓海軍一架P-3CK反潛巡邏機一日上午在東海上空舉行例行演練時，因人為疏失誤射三枚魚叉反艦飛彈、一枚魚雷及數枚深水炸彈，當時有一艘漁船在該水域，所幸並未造成人員傷亡。
未裝彈頭 無傷亡
據韓聯社報導，這架P-3CK巡邏機當時正在襄陽郡東北方約五十公里處執行例行勤務演練，疑似因機組人員誤按緊急武器發射開關，導致飛彈於六時十分左右發射，所幸當時飛彈並未裝上彈頭，最後落入江原道東方約五十公里處。
這起誤射烏龍事件發生的時機，正好與金正恩新年談話僅相距不到半天。金正恩聲稱，北韓即將擁有射程可達美國的洲際彈道飛彈。五角大廈隨即警告平壤不要挑釁。美國和南韓去年七月確定，今年將在南韓星州部署戰區高空防禦系統「薩德」（THAAD），以因應長程飛彈威脅。但西方軍事專家研判，目前北韓的潛射彈道飛彈「北極星」已具備將核彈頭投射至南韓全境的能力，將使薩德系統無用武之地。
南韓海軍官員坦承，誤射事件發生時，該海域的確有漁船在作業，但「這些飛彈發射時並非處於武裝狀態，殺傷力不高」。軍方已經派出掃雷艇及打撈船前往事發海域打撈，以便進行回收作業。軍方強調，此次誤射事件應該無機械故障成份，此後P-3CK仍將繼續執行例行任務，但發射程序將更為嚴謹。
P-3CK是南韓海軍向美國購買的P-3B改裝而成，主要用途是海上巡邏和偵察與反潛作戰，可掛載AGM-84魚叉反艦飛彈、AGM-84E SLAM遠程對地攻擊飛彈、Mk46型魚雷、Mk50型魚雷和深水炸彈等武器。魚叉（Harpoon）反艦飛彈是美國海空軍現役最主要的反艦武器，可自飛機、各類水面艦艇及潛艦發射，有效射程依發射平台不同約九十三至三一五公里，最高速度為○．八五馬赫。中華民國空軍的F-16戰機機隊為全世界首次使用魚叉反艦飛彈為標準反艦武裝掛載的F-16機隊。
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