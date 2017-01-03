非法居留丹麥 崔順實女被捕

2017-01-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓檢察機關二日宣布，南韓政壇「閨密門」醜聞爆發的始作俑者、總統朴槿惠閨密崔順實的女兒鄭宥娜，已於二日在丹麥一處民宅內，遭警方以「非法居留」罪名逮捕，將在兩週內引渡回國接受調查。

韓聯社指出，鄭宥娜是在丹麥時間二日凌晨，於北部城市奧爾堡（Aalborg）一處民宅落網，一同被捕者還有另外三人，以及一名二○一五年出生、據信是鄭宥娜之子的嬰兒，罪名為非法居留。負責調查閨密門案的南韓獨立檢察組，以及南韓國家警察廳隨後證實這項消息，並稱將在兩週內依南韓與丹麥間的引渡協議，將鄭宥娜遣送回國接受調查。

鄭宥娜涉「閨密門」非法利益

南韓兩週內引渡回國調查

此外，由於國際刑警組織尚未就南韓檢方請求，向鄭宥娜發出紅色通緝令，因此丹麥警方雖依非法居留罪名扣留鄭宥娜，但最長僅可關押七十二小時；一旦當地警方認為鄭無犯罪嫌疑，即可予以釋放。因此，南韓檢方也擬向丹麥當局要求對鄭執行「臨時逮捕」，盼在南韓正式提出引渡請求前，丹麥警方能持續控制鄭宥娜。崔順實與鄭宥娜的代表律師李炅在則表示，他會確保鄭在返國後全力配合檢方調查。

鄭宥娜一直逃避返國接受調查，南韓法院上月廿一日以妨害司法公正等多項罪名，正式向鄭宥娜發出逮捕令。負責調查此案的南韓獨立檢察組隨後敦請外交部註銷鄭的護照資格，並請求德國檢察部門協助查找鄭的資產和所在位置。據「韓國時報」報導，持續追蹤鄭宥娜行蹤的南韓電視台ＪＴＢＣ記者李佳赫（Lee Ga-hyuk，譯音）向丹麥警方通風報信，才令鄭順利被捕。

年僅二十歲的鄭宥娜，被指是點燃「閨密門」火種的主要人物。鄭宥娜於二○一四年獲亞運馬術團體賽金牌，藉此以「馬術專長生」身分申請進入南韓頂尖名校梨花女子大學就讀，但被踢爆其資格不符且未在截止日期前提出申請。尤有甚者，鄭在入學後，其母崔順實被控威脅教授，要求在出勤和成績方面給予女兒特殊待遇，再加上鄭的炫富言論和傲慢作風推波助瀾，釀成學生抗議、校長辭職風波，最後更導致崔順實干政、斂財的醜聞曝光。

美國ＣＮＮ及路透還指出，南韓三星集團亦因「贊助」鄭宥娜馬術訓練，而捲入這起醜聞。據悉，三星前年向德國「Core體育公司」匯款兩百八十萬歐元（約九千七百萬台幣），而鄭宥娜正是該款項主要受益者，三星因而被懷疑與崔順實和朴槿惠間有利益輸送，正接受南韓檢方調查。