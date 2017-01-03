為愛犬治病 3年耗503萬

2017-01-03

美國紐約一對年輕夫妻二○一三年領養一隻法國鬥牛犬「瓊斯」（Jones），將牠視如己出，這隻混血小狗甚至打上蝴蝶領結，在他們去年六月的婚禮上擔任拿戒指的小花童。不過，瓊斯在六個月大時被自己的嘔吐物噎住，引發肺炎，後來牠的肺與食道問題演變為慢性病，必須接受手術。

在三年的治療期間，這對夫婦為牠前後花了十五．五萬美元（約五○三萬台幣）的醫藥費，牠也因此成為可能是全紐約最受寵愛的狗。（取自網路）