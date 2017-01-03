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曼哈頓新地鐵通車

2017-01-03

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕施工十年，紐約市中心曼哈頓半個世紀以來第一條全新地鐵線「第二大道Q/T線」，一日啟用第一階段完工部分。Ｑ線第一班列車於一日清晨發車，行駛七十二街至九十六街三個站。這條地鐵線位在曼哈頓東側，工程計畫分四期，竣工日設在二○二○年。

紐約市長白思豪、紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）一日相偕主持通車儀式。一早便來參觀通車的皮膚科醫生勒曼（Jay Lerman）感嘆：「新地鐵美觀乾淨而且沒有老鼠！六十年前市府估算要五億美元，好吧，現在是四十四億美元（指第一階段工程款），不過總算是出現了！」

紐約老舊地鐵髒亂不堪，老鼠在軌道縫裡大搖大擺地造窩。律師克萊形容，新站的整潔「真是彌賽亞一般景象！」（從未出現過的事）年輕父親羅賓斯稱讚，「紐約開始向巴黎看齊了」。

紐約這條地鐵線計畫概念發軔甚早。一九一九年紐約市府工程師透納（Daniel L. Turner）提出「綜合快捷運輸」（Comprehensive Rapid Transit Plan），已有第二大道線的構想；不料二九年經濟大恐慌爆發，遂遭擱置。

一九四九年，二次大戰結束後重估經費，飆破五億美元，緊接著又是韓戰，計畫再次延後。紐約時報五七年甚至下了個頭版標題，悲觀寫道：「第二大道線恐永無見天之日」。

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標題：曼哈頓新地鐵通車


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