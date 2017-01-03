好萊塢地標字母變大麻

2017-01-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕可將洛杉磯盡收眼底的好萊塢山，山上以九個大寫字母拼成「好萊塢」（HOLLYWOOD）的標誌，向來是當地聞名於世的地標，元旦一早卻慘遭惡搞，其中兩個字母被帆布遮住，變成「好萊草」或「好萊麻」（HOLLYWeeD），可能與慶祝加州去年十一月通過娛樂用大麻合法化有關。

惡搞者慶祝大麻合法化

洛杉磯警局表示，惡搞者可能是一名男子，他以防水布將標誌上的兩個「Ｏ」換成小寫的「ｅ」。英文的「weed」有雜草、大麻等意思，「好萊塢」也因此變成「好萊草」或「好萊麻」（HOLLYWeeD）。這些高約十三．七公尺的字母於一九二三年豎立。

這名搞破壞的人士被監視器「全都錄」，顯示他在當地時間一日凌晨零點至兩點間犯案。但警方表示，由於天色灰暗，無法辨識其族裔或身高。警方在約五點半接獲報案，公園管理處隨即派員前往現場，取下覆蓋在字母「Ｏ」上的布幔，直到上午約十一點才恢復原貌。

「好萊塢標誌信託」的伊斯羅里特對此一笑置之，認為這看來比較像是一場跨年夜的惡作劇。他還說，該著名地標上次被惡搞拼成「好萊草」，可溯及一九七六年元旦，當時抗議人士范古德藉此抗議加州放寬對大麻使用者的逮捕和定罪法規；此人已於二○○七年過世。

這場鬧劇可能與加州去年總統大選投票日當天通過的「六十四號提案」有關，該提案將合法抽娛樂用大麻的年齡下限放寬至廿一歲。