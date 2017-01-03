鐵達尼沉船 大火才是禍首
2017-01-03
〔編譯陳正健／綜合報導〕英國傳奇郵輪鐵達尼號（RMS Titanic）船難已逾百年，一般認為肇因是撞上北大西洋冰山。不過，專家指出，鐵達尼號沉船禍首其實是火災，船內在啟航前曾遭大火焚燒，且連燒三週才被發現，以致船身非常脆弱，在與冰山碰撞時無力招架。
鐵達尼號於一九一二年四月開啟處女航，於英國南安普敦（Southampton）開往美國紐約途中遭遇船難，導致船上超過一千五百人沉屍大海，堪稱二十世紀最大的海難事件，肇因至今不明。
船東要員工勿對乘客洩密
愛爾蘭記者莫洛尼（Senan Molony）研究鐵達尼號事故已逾三十年，最近他在英國「第四頻道」（Channel4）的紀錄片中表示，他研究鐵達尼號離開船廠前、首席電機工程師拍攝的照片，當時船身前右半部有一個三十英尺長的黑色印記，就在冰山刺穿船身內層處後方。
專家隨後證實，這個黑色印記可能是火災導致，起火處是船內三層樓高的燃料供應庫，就在一個鍋爐房後方。船上十二名男子曾試圖滅火，當時溫度高達攝氏一千度。儘管火災後被撲滅，但船身鋼鐵已變得脆弱，以致撞上冰山時，船身內層被輕易撕開。
莫洛尼指出，鐵達尼號啟航前反常地留在停泊處，是為了防止乘客看到燒毀處。據報導，鐵達尼號東主伊斯梅（J.Bruce Ismay）曾嚴格囑咐船上人員，不可對兩千五百名乘客提起這件火災。莫洛尼推斷，沉船是諸多非常因素共同引起，包括火災、冰山和船員疏忽等。
二○○八年，研究鐵達尼號超過二十年的專家波士頓（Ray Boston）也有類似推測。他相信，在船隻速度試驗時、約在啟航前十天，船內曾有煤火燃燒，可能在甲板下引起「嚴重爆炸」。
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