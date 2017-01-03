巴西新年派對 槍手滅門濫殺11人
2017-01-03
〔編譯魏國金／綜合報導〕巴西一名男子在跨年夜闖入東南部城市坎皮納斯（Campinas）一戶正舉辦新年派對的民宅，開槍濫射，造成包括其前妻與八歲稚子在內的十一人喪生，之後他朝自己的頭部開槍自盡。
聖保羅州警方指出，槍手是四十六歲的阿勞烏胡（Sidnei Ramis de Araujo），據信他對於與四十一歲的妻子費耶勒（Filier）及兒子維多（Joao Victor）分居備感憤怒。警方說，另有三人仍在醫院救治，有四人毫髮無傷，當中一人在槍手大開殺戒時逃入浴室，並致電警方報案。
倖存者指出，在接近子夜時分，槍手翻越該住宅的圍籬破門而入後，就邊開槍邊斥責費耶勒帶走兒子。警方說，阿勞烏胡企圖利用跨年夜的喧鬧掩飾槍聲。一名鄰居告訴當地電視台說，他與家人聽到槍響，但他們認為隔壁可能在放煙火，直到一名流血傷者前來求救後，才知道發生慘案。
槍殺前妻、幼子後自盡
儘管巴西的暴力犯罪率高，但這起與節慶家族聚會有關的攻擊案，仍震撼這個拉丁美洲最大國家。在巴西，因搶劫、販毒幫派與警方對峙，以及其他犯罪造成的槍擊死亡頗為常見，但大規模濫射則屬少有。
警方說，阿勞烏胡使用一把九毫米手槍行凶，他還帶著另外兩個彈匣、子彈、刀，以及一個未使用的不明爆裂物。調查人員正分析該爆裂物，以及在其車內發現的手機與錄音機，以釐清他對這起攻擊是否留下任何訊息。警方說，目前尚不清楚阿勞烏胡是否有暴力前科，或在攻擊前是否曾威脅或身體上傷害其前妻。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬
- 《熊娃娃的夢》賞劇種樹愛地球
- 連假湧逾2萬人 池上伯朗大道塞翻
- 共軍叫囂進犯》反制第一擊 由國防部長下令
- 〈國際現場〉印度廢大鈔 馬雲大賺一票
- 不只5年約？ 「恰恰」再續兄弟緣
- 註冊率不到5成 3私校教授年終泡湯
- 信義湧賞梅人潮 估週末盛開
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 自由廣場》杜正宇也該出面講清楚
- 國民黨團下會期主攻年改議題 綠委籲：勿與主流民意脫節
- 吳慷仁為戲落髮 邵雨薇補刀
- 彰市17條道路停車格 今起收費
- 《13期重劃遺址挖掘》地主負擔2.5億 議員認不合理
- 社論》從2016的困頓中破繭而出
- 〈Nene的異想花園〉孟婆湯
- Note7未完全回收 消基會不排除提團訟
- 網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57
- 〈媽媽真偉大〉懷孕變性情 終於做回自己
- 亂彈阿翔另類歌王 千元自製風力發電機
- 在深夜食堂遇見街貓鮑伯
- 實體通路落後 蘋果輸給中國地頭蛇
- 〈職場觀察員〉我沒企圖心，只想做好本分工作有錯嗎？
- 自由廣場》私校師生 大海嘯悲鳴
- 〈職場全壘打〉裁判的職責
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to crack down on ‘fake news’ sites
- 故宮即日起開放學術研究圖檔
- 〈生活停看聽〉單親 也有雙倍幸福
- 收假爆車潮 枋寮調撥車道紓解
- 排灣族新園部落 自主公告「傳統領域」
- 自由廣場》孬種退將，就讓王洪光罵？
- 「大王」變「複」翁 月薪挑戰40萬
- 目標場均雙十 施顏宗搶進步獎
- 美、德 立法 遏止假新聞
- 元旦登石夢谷失聯 恐誤闖山老鼠賊窩
- 藍委：黨團普遍對黨中央感憂心
- 綠電認購 今年拚1萬戶
- 雪炫拍21支廣告賺8.6億 得和AOA成員平分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：巴西新年派對 槍手滅門濫殺11人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分