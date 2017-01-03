巴西新年派對 槍手滅門濫殺11人

2017-01-03

〔編譯魏國金／綜合報導〕巴西一名男子在跨年夜闖入東南部城市坎皮納斯（Campinas）一戶正舉辦新年派對的民宅，開槍濫射，造成包括其前妻與八歲稚子在內的十一人喪生，之後他朝自己的頭部開槍自盡。

聖保羅州警方指出，槍手是四十六歲的阿勞烏胡（Sidnei Ramis de Araujo），據信他對於與四十一歲的妻子費耶勒（Filier）及兒子維多（Joao Victor）分居備感憤怒。警方說，另有三人仍在醫院救治，有四人毫髮無傷，當中一人在槍手大開殺戒時逃入浴室，並致電警方報案。

倖存者指出，在接近子夜時分，槍手翻越該住宅的圍籬破門而入後，就邊開槍邊斥責費耶勒帶走兒子。警方說，阿勞烏胡企圖利用跨年夜的喧鬧掩飾槍聲。一名鄰居告訴當地電視台說，他與家人聽到槍響，但他們認為隔壁可能在放煙火，直到一名流血傷者前來求救後，才知道發生慘案。

槍殺前妻、幼子後自盡

儘管巴西的暴力犯罪率高，但這起與節慶家族聚會有關的攻擊案，仍震撼這個拉丁美洲最大國家。在巴西，因搶劫、販毒幫派與警方對峙，以及其他犯罪造成的槍擊死亡頗為常見，但大規模濫射則屬少有。

警方說，阿勞烏胡使用一把九毫米手槍行凶，他還帶著另外兩個彈匣、子彈、刀，以及一個未使用的不明爆裂物。調查人員正分析該爆裂物，以及在其車內發現的手機與錄音機，以釐清他對這起攻擊是否留下任何訊息。警方說，目前尚不清楚阿勞烏胡是否有暴力前科，或在攻擊前是否曾威脅或身體上傷害其前妻。