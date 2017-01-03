土耳其夜店遭恐攻 傳美早已示警
〔編譯茅毅／綜合報導〕針對跨年夜在土耳其第一大城伊斯坦堡知名夜店Reina釀成至少卅九人喪生的恐怖攻擊事件，伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）二日出面承擔責任！與IS掛鉤的「阿瑪克通訊社」（Aamaq News Agency）聲稱，這起二○一七年元旦發生的攻擊是由一名「哈里發國英勇戰士對這家最夯的夜店發動，基督徒在此慶祝其異教徒節日」，該名槍手（見圖，法新社）「為神的宗教復仇，並響應IS領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的命令」，但未提及槍手身分。
ＩＳ宣稱犯案 槍手傳來自中亞國家
土國紙媒「自由報」（Hurriyet）和「Karar」二日引述匿名維安官員的話報導，當局判定這名殺害廿七名外籍、十一名本國與一名國籍尚待查證人士的槍手，來自一個中亞國家，據信非烏茲別克即哈薩克，死者中的外國人多數來自中東的阿拉伯國家。
另有報導指兇嫌可能來自東突厥斯坦、阿富汗或車臣，據傳土耳其情報機構認為，他可能是IS東突厥斯坦分支的成員。自由報報導，槍手一共用四個彈匣開了一二○槍，驚恐的客人情急下跳入博斯普魯斯海峽冷冽的海水裡。土國半官方通訊社「安納杜魯」（Anadolu）指出，外籍死者來自印度、摩洛哥、約旦、加拿大、俄羅斯、突尼西亞、沙烏地阿拉伯、科威特等十四國。
據悉，槍手搭計程車到這家瀕臨博斯普魯斯海峽的高檔夜店，持AK-47自動步槍對夜店裡的客人開槍前，已先在店門口射殺一名警察及一名男性保全。
影片畫面顯示，本案由槍手一人所為。槍手行凶後變裝逃離現場，躲避維安人員追緝，目前仍在逃。伊斯坦堡反恐警察二日羈押八名涉嫌與夜店槍擊案有關人士。
槍手僅1人 行凶後變裝逃離
土國總統艾多根表示，這起夜店血案的行凶動機為散佈「混亂」。土國總理尤迪倫稍早已否認媒體稱槍手行凶時扮成耶誕老人的報導。據稱土國去年十二月卅日就接獲美方情資，警告IS跨年夜恐在伊斯坦堡及安卡拉作案。
與此同時，土國軍方說，已派遣戰機和重砲打擊敘利亞境內的IS目標，繼續執行其四個多月前即已展開的「幼發拉底河之盾」軍事行動，俄羅斯軍機也在阿巴伯（al-Bab）附近攻擊IS戰士。
伊斯坦堡阿塔圖克（Ataturk）機場去年六月也曾發生造成四十七人喪生的攻擊事件，土國警方正調查這兩起恐攻是否為同一名IS份子所為。土國去年共有數百人死於暴力攻擊，當局歸咎於伊斯蘭極端份子和庫德族民兵。但庫德工人黨（PKK）稍早發布聲明，撇清涉及夜店慘案。
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