安理會決議支持敘內戰停火協議

2017-01-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕聯合國安全理事會去年十二月卅一日無異議通過一項決議，支持由俄羅斯和土耳其擔保、效力及於敘利亞大部分地區的內戰停火協議，替預定二月在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行的敘國內戰和平會談鋪路。這項會談已獲得為敘國政府撐腰的俄國與伊朗，以及力挺反抗軍的土國支持。

UN原已居間促成敘國內戰談判，預定二月八日在日內瓦復談。對此，安卡拉及莫斯科表示，阿斯塔納會談將屬補充性質，而非取代日內瓦談判。UN也表示，「樂見且支持俄、土兩國致力終結敘國（內戰）暴力，並啟動一項政治進程之作為」，同時呼籲「儘速、安全且不受阻礙」地對敘國境內提供人道援助。

敘利亞曾為法國託管地，巴黎素來關注當地情勢，在安理會通過決議後，法國外交部聲明說，「『二三三六號決議』獲一致通過，顯示對國際社會而言，如實執行停火協議有多重要」，盼各方「完全尊重」停火協議，並儘快重啟由UN斡旋的政治談判。

敘國內戰戰火已瀰漫近六年，地緣勢力在此競逐，美國雖持續在為敘國國內衝突劃下句點的新進程中缺席，但仍肯定這次的停火協議。俄方則稱，待川普本月就任後，希望拉美國入夥，參與和談進程。英國「衛報」認為，俄國長久以來扮演用棒子脅迫他國的強權角色，這回卻決定做為敘國內戰的和平締造者，莫斯科的外交作為已使UN主導的和談、甚至美國都被邊緣化。