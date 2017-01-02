傳遞要件 川普︰電腦不安全 叫快遞

2017-01-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國候任總統川普雖然常常推文連發，但他其實不用電子郵件，也建議大家在處理機敏資料時少用電腦。針對俄羅斯駭客被指干預美國大選的風波，他說，「這很重要，要是你們有什麼真正要緊的事，那就寫下來叫快遞送，就用這套老派的方法，因為我跟你們講，沒有電腦是安全的」。

「我十歲兒，能用一台電腦幹任何事」

川普滔滔不絕地補充道，「我才不管他們說啥，總之電腦都不保險」，「我有個十歲兒子；他能用一台電腦做任何事，你要是真的想要某件事不曝光，那就寫下來叫快遞送」。報導一出，引發譁然，政治新聞網站POLITICO網路安全專家蓋勒（Eric Geller）不敢置信，以三個「驚嘆號」轉推川普的言論。

儘管美國情治機構指名俄國藉網路攻擊干預美國大選，但川普向來對此持懷疑論調，跨年夜他在其佛羅里達州棕櫚灘「馬阿拉歌（Mar-a-Lago）俱樂部」外向媒體記者表示，關於「駭客」的部分，自己知道「別人不知道的事」，且「本週二（三日）或週三（四日），你們就會知道」。

「我知道駭客駭大選真相，本週揭露」

川普說，他質疑情治機構評估的理由在於尋求真相，「我只是要這些單位得有把握，俄國利用駭客介入總統選舉的說法可是相當嚴重的指控」。川普還舉布希政府當年引用情資指控伊拉克海珊政權擁有大規模毀滅性武器，藉此將二○○三年對伊拉克發動戰爭、推翻海珊之舉合理化為例，強調若情治機構不確定，這種指控就「不公平」。

儼然化身為資安專家的川普還賣關子說，「我對駭客入侵這事很瞭，這事很難證實，所以這可能是別人幹的，而且我還知道別人不知道的事，因此（情治單位）它們無法確定箇中情況」。記者問道究竟別人不知情之事為何，川普則說，三或四日就會揭露。

歐巴馬去年十二月廿九日甫下令就俄國網攻美國大選對莫斯科採取一連串報復措施，共和黨人士也呼應情治機構的評估，但川普迄今對此嗤之以鼻，更曾一度宣稱，大選期間的網路攻擊可能是「某個坐在床上、體重四百磅（約一八一公斤）的傢伙」所為。