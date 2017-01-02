Reina夜店 上流人士銷金窟

2017-01-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕土耳其第一大城伊斯坦堡的高檔夜店Reina，是當地人氣鼎盛的夜生活場所，體育、演藝名人等上流社會人士流連忘返之處，不料卻在歡欣鼓舞的跨年夜，成為恐怖攻擊頭號目標。

伊斯坦堡橫跨歐洲和亞洲兩大陸，Reina位於貝西克塔斯（Besiktas）區的奧塔科伊（Otarkoy）一帶，屬於該城市的歐洲區域，緊鄰博斯普魯斯海峽，除了能將橫跨歐、亞兩洲的第一博斯普魯斯大橋盡收眼底，還能觀賞海天景色和海峽對岸亞洲區域的城市夜景，地理條件可謂得天獨厚。

據報導，這家夜店不僅收費高昂，保全人員還會在門口嚴格篩選顧客，確保入內的客人除了具有高額消費能力外，樣貌打扮也必須體面亮眼。據悉，店內還特別規劃岸邊露台，且只有身價不凡的常客才有資格使用。

而Reina夜店最為人稱頌的是午夜後才登場的派對活動，現場設有五花八門的食肆和閃耀動人的舞池，土耳其頂級足球明星和最受歡迎的影視明星都曾是座上賓，還因而成為八卦新聞的追逐焦點。