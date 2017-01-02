《中日對照讀新聞》糸魚川市、大火後ふるさと納税急増－絲魚川市大火後 故鄉稅捐款暴增

2017-01-02

大火に見舞われた新潟県糸魚川市へのふるさと納税が急増している。火災が発生した22日以降、26日までに集まった寄付は計約1億2430万円。この期間だけで、過去最高だった2015年度の3倍以上となった。「復興に向けてがんばって」などの応援メッセージが添えられたものもあるという。

慘遭祝融肆虐的新潟縣絲魚川市，故鄉稅的捐款數額暴增中，22日火災發生後至26日，共匯入約1億2430萬日圓捐款。光是這幾天收到的金額，已是過去金額最高的2015年度一整年總額的3倍以上。其中還有人附上「請努力重建，加油」等鼓舞的留言。

市は寄付金を被災者支援や町の復興に充てる予定で、担当者は「全国からたくさんいただき感謝したい。有効に活用し、一日も早く市の元気な姿をお見せしたい」と話している。

市公所預定利用這些捐款充當受災戶的支援及市街的重建費用。負責人表示：「非常感謝來自全國民眾的捐款，將會有效利用這筆錢，早日恢復絲魚川市充滿朝氣的模樣。」

ふるさと納税は、故郷や応援したい自治体に寄付すると居住地の税が軽減される制度。寄付の返礼品は、市博物館など無料招待券２枚に加え、寄付額に応じて約50品から選ぶ仕組み。

故鄉納稅是一種藉由捐款給自己故鄉或希望捐助的自治團體，以減輕繳交給現居地稅金的優惠制度。絲魚川市提供的故鄉稅捐款回禮，除2張市立博物館的免費入場券外，依照捐款額度還有約50種禮品可以選擇。

《新聞辭典》

添える（そえる）：附加、配、增添

例：年賀状（ねんがじょう）に、手書（てが）きで一言（ひとこと）のメッセージを添えるだけで、相手（あいて）の受（う）け止（と）める印象（いんしょう）がくっきりと変（か）わる。（賀年卡上如果再添加一筆手寫的留言，對方收到時的感受一定會有明顯不同。）

充てる（あてる）：充當、用於、用來做…

例：お正月（しょうがつ）休（やす）みは、遠出（とおで）やレジャーを楽（たの）しむよりも休息（きゅうそく）に充てる人（ひと）が多（おお）いようだ。（利用過年假期在家休息的人，似乎多過出遠門或外出玩樂的人。）

漢字を読みましょう

大火（たいか）／納税（のうぜい）／急増（きゅうぞう）／寄付（きふ）／有効（ゆうこう）／活用（かつよう）／故郷（ふるさと）／軽減（けいげん）／返礼（へんれい）／招待（しょうたい）