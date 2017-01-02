印尼客輪起火 23死17人失蹤
2017-01-02
印尼首都雅加達北方海域的千島群島，一日發生一起客輪起火的意外事故，造成至少二十三人喪生，二十二人受傷，迄今仍有十七人下落不明。這艘名為「札羅快輪（Zahro Express）」的觀光船，載有逾二百三十名歡度元旦假期的乘客，上午從北雅加達紅溪村港（Muara Angke Port）出發，開往千島群島的度假勝地緹洞島（Tidung），疑似因船上電機短路，啟航僅十五分鐘後便因不明原因起火。相關單位獲報後，隨即派出約十艘消防船和救援船隻趕到現場。千島群島是雅加達外海著名的旅遊景點，許多國內外遊客都會在假日搭乘觀光船前往各個小島度假。（歐新社）
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