免簽赴日打工 逾30台人涉詐
2017-01-02
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本福岡縣警方去年底破獲一個專門以中國為目標的跨國詐騙集團，並且首次在縣內查獲多處機房，日媒報導，有數十名台灣人涉案，他們起先供稱是健康食品電訪人員，正在日本培訓，後來坦承在機房裡打詐騙電話。日媒研判，跨國詐騙集團看準日中兩國尚未簽定引渡條約，以免東窗事發後被押送中國受審。
報導指出，警方在去年十二月下旬，查到兩處設於該縣古賀市及筑野野市的機房，這兩處地點登記在日本某家企業顧問公司名下，負責人表示，該公司只提供地點給台灣企業進行人員培訓，並不清楚他們在裡面做什麼事。
警方進行搜查，發現兩處機房內有多部電腦、USB隨身碟、無線電對講機，還有大量已銷毀文件及偽造的法院支付命令書等中文文件，USB內也有相同內容的電腦檔件。
兩處機房分別被查到有三十幾名台灣人涉案，這些涉案者表示，看到報紙刊登健康食品電訪人員應徵，月薪約三萬元，錄取後被送到日本進行培訓，但經過偵訊後有部分人供稱，在機房裡打詐騙電話。
報導指出，跨國詐騙集團利用台灣民眾入境日本免簽，並可短期停留九十天的優勢，以低價廣徵台籍人士。另一方面，肯亞警方在二○一四年及一六年前後逮捕了兩批跨國電信詐騙集團，成員大部分為中國及台灣人士，雖然有部分嫌犯已被判無罪，但去年中國強力介入，包括台籍人士在內所有疑犯全被強制押送中國受審。詐騙集團可能看準日中兩國尚未簽定引渡條約，將陣地移轉至日本。
目前福岡縣警方已連絡日本警察廳，考慮透過國際刑警組織（ICPO）提供中國搜查當局相關情報。
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