金正恩新年就開嗆 洲際飛彈快試射

2017-01-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕北韓領導人金正恩一日發表新年賀詞時宣稱，洲際彈道飛彈（ICBM）試射已「進入尾聲」。如果此言屬實，北韓的飛彈試射在二○一六年以空前速度發展躍進。不過，專家指出，北韓仍需數年時間才能發展出裝載核彈頭、射程可達美國的洲際彈道飛彈。

金正恩透過北韓中央電視台表示，北韓去年大幅提升國防實力，成為東方核武和軍事強國，平壤首次進行「氫彈」試驗，核彈頭爆炸試驗等試射攻擊手段都取得成功，洲際彈道飛彈試射也已進入最後階段，預計在不久的將來，就能進行射程可達美國本土的長程飛彈試射。

此外，金正恩也痛批，美韓兩國企圖發動核戰，導致半島局勢陷入緊張。他還首次點名南韓總統朴槿惠，斥責朴槿惠等反統一賣國勢力，分辨不出真正敵人，為剿滅這股勢力，需展開全民族鬥爭。

另一方面，南韓代理總統黃教安一日亦發表新年文告，矢言強化南韓軍力，因應北韓的威脅。他曾誓言維持與日本的「軍事情報保護協定（GSOMIA）」。對於北韓的飛彈能力，南韓國防部則不予置評。

北韓若成功試射洲際彈道飛彈，將是軍事能力的一大躍進。洲際彈道飛彈的射程至少可達五千五百公里，有些射程可達一萬公里以上，美國加州距離北韓大約九千公里之遙。然而，北韓就連「舞水端」中程彈道飛彈試射也是屢屢挫敗，去年八次試射僅有一枚成功。

一名美國資深情報官員透露，準總統川普第一次聆聽機密簡報時，唯一要求聽取的就是北韓及其核武計畫。川普提名的國家安全顧問弗林（Michael T. Flynn）也對北韓核武深表關切。

北韓前軍方官員、叛逃至南韓的安成日（An Chan-il，譯音）指出，金正恩將衡量川普是否有意對話，再決定是否試射洲際彈道飛彈。北韓若未得到兩國關係的善意訊息，即有試射理由。

英國廣播公司（BBC）首爾記者埃文斯（Steve Evans）分析，金正恩此言分別針對兩組聽眾，一組是國內，另一組是國外，尤其是美國，吹噓北韓能力符合他的利益。專家預測，北韓在五年內就能成功試射洲際彈道飛彈。然而，一名脫北外交官表示，這在二○一七年底就能實現。