怕了總統 菲人跨年不敢放炮
2017-01-02
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕菲律賓衛生部長巫比亞（Paulyn Ubial）一日表示，菲國今年新年燃放鞭炮意外受傷者，寫下十年來低點，很可能是總統杜特蒂給予國民印象，太過縱情嬉鬧會遭到懲罰。
每年菲國新年因燃放鞭炮意外受傷人數平均約一千人，但今年顯著減少為三百五十人。巫比亞認為，「總統過去對炮竹的管制令民眾有所收斂，民眾有個印象，倘若太過胡來，可能被捕或處分。」
巫比亞指出，儘管傷者減少，呂宋中部、甲萬那端市仍有一名三歲幼兒手部遭炸傷，最嚴重的傷者則出現在馬尼拉近郊馬拉翁市，一名十五歲女孩在觀看煙火時被煙火流彈擊中頭部，現仍昏迷中。巫比亞表示：「雖減少至三百五十人，其中仍多有不幸。」
杜特蒂十二月曾表示，有意下令比照他曾擔任市長的達沃（Davao）經驗，對全國發出炮竹禁止令，僅准許公眾性質的煙火表演。他後來暫緩此令，但強調爆竹受傷者中多是兒童，「至少我可以說或可以做的是提醒民眾，爆竹其實是非常、非常危險的物品。」
杜特蒂除以霹靂手段打擊毒品外，對菸酒刺激品也加以限制，如餐廳、旅社禁菸，公眾場所禁酒。
菲國人民歡慶跨年瘋狂舉動除徹夜燃放爆竹、喧鬧外，甚至對空鳴槍，每年都造成數百人受傷甚至殘廢等不幸意外。
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