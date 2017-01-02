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恐攻籠罩歐美 迎2017維安升級

2017-01-02

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕送走二○一六，歐洲和北美多座大城市在強化的維安部署下迎接二○一七年到來。全球千百萬狂歡者歡慶新年降臨的同時，持槍歹徒扮成耶誕老人在土耳其伊斯坦堡一家知名夜店開槍掃射，釀成至少三十九人喪生，讓世界各地再度籠罩在恐怖攻擊的陰影之下。

土耳其這起攻擊事件讓人擔心，擠滿迎新人潮的全球各大城市恐淪為暴力極端份子的目標。澳洲雪梨揭全球迎接新年的幕，在安全升級情況下，約一五○萬人湧入澳洲最大城市雪梨，欣賞港灣大橋（Harbour Bridge）璀璨無比的煙火秀。香港民眾也湧入維多利亞港欣賞煙火表演；在日本東京，街頭萬頭攢動，民眾一起釋放氣球。

德國柏林 男亂喊炸彈被逮

德國首都柏林在耶誕前夕遭遇恐攻，但當局未因此取消跨年活動，市中心拉起警戒線安置大型混凝土塊，防範卡車攻擊，警方提升戒備等級，甚至出動重型武器。柏林估計有百萬人聚集布蘭登堡門（Brandenburg Gate）參加歐陸規模最大的露天跨年派對，煙火、露天音樂會等活動持續到清晨，不料卻有無聊男子在人群中大喊「炸彈、炸彈、炸彈」。該名男子隨即遭到逮捕。

德國西部大城科隆去年跨年夜在中央車站發生大規模性侵和鬥毆事件，今年當局在車站大幅增加監視攝影，警力也增加十倍至一千八百人，並嚴密盤查外來者，至一日上午共有一百餘可疑者被拘、受報兩宗性侵案。

英國女王伊莉莎白二世重感冒未癒，缺席耶誕禮拜後，新年禮拜也缺席。這是女王即位以來首次連續缺席重要節日禮拜。倫敦泰晤士河河畔有逾十萬人欣賞十二分鐘長的盛大煙火表演，並播放去年離世的兩位英國音樂傳奇人物大衛鮑伊、王子的作品以為紀念。市長可汗（Sadiq Khan）致詞時表示：「儘管英國脫歐，倫敦仍是『向世界開放』之城市。」

法國跨年煙火去年停辦一年，悼念巴黎恐攻遇難者，今年全法出動近十萬名軍警戒備，巴黎五十萬人在香榭麗舍大道觀賞新年煙火，凱旋門也打上各式語言的「歡迎」光筆字樣。

北美方面，今年有逾一百萬人齊集紐約時報廣場（Times Square），等待水晶球在午夜從四十三公尺高塔緩緩落入大時鐘，標誌新年來臨的傳統，周邊有七千警力環環包圍警戒。今年的水晶球主題為「善良的禮物（Gift of Kindness）」，企盼全球在二○一七年到來之際對立分裂不再尖銳。

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  • 紐約時報廣場的水晶球緩緩降下，五彩紙片從天而降，標誌二○一七年來臨。（歐新社）

    紐約時報廣場的水晶球緩緩降下，五彩紙片從天而降，標誌二○一七年來臨。（歐新社）

  • 紐約時報廣場跨年民眾與反恐特警合影。（路透）

    紐約時報廣場跨年民眾與反恐特警合影。（路透）

  • 元旦清晨，日本東京明治神宮湧入大批民眾祈福，祈求來年健康、財運。（歐新社）

    元旦清晨，日本東京明治神宮湧入大批民眾祈福，祈求來年健康、財運。（歐新社）

  • 紐約時報廣場兩名日本觀光客倒數二○一七。（美聯社）

    紐約時報廣場兩名日本觀光客倒數二○一七。（美聯社）

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