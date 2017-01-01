梅克爾籲歐盟保持團結
2017-01-01
〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國總理梅克爾十二月卅一日向全國發表新年談話，藉由回顧德國過去一年所經歷的恐怖攻擊，坦言德國現今面臨的最大威脅正是伊斯蘭恐怖主義。不過，梅克爾希望德國民眾發揮同情心和凝聚力，勿受民粹主義牽動、共同捍衛民主價值。同時，梅克爾呼籲歐盟各國保持團結，且呼籲德國人民在英國脫歐之後，「不要相信分道揚鑣，未來會更好」。
德國實施開放政策一年多來，入境難民已達約一百萬人，梅克爾因此遭猛烈抨擊，甚至危及連任勝算。不過，梅克爾仍強調，德國須透過人道價值和開放心胸，來面對信奉仇恨的部分人士。
此外，由於英國公投脫歐、川普當選美國總統、美俄關係降至冷戰以來冰點等事件皆發生於二○一六年，梅克爾形容這年給予人們「世界遭到翻天覆地」的印象，但她鼓勵德國民眾拋開民粹主義，在未點名任何人的情況下，批評他們「扭曲民主圖像」。她指出，領導歐盟將有利於德國，而英國脫歐則是「深切的切割」，呼籲歐盟成員應超越國家利益、追求共同利益。
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