新年談國政 習近平要捍衛領土主權
2017-01-01
〔記者蘇永耀／綜合報導〕中國國家主席習近平昨晚發表十分鐘的新年賀詞，談話並未針對兩岸關係。他提到中國將堅持和平發展，堅決捍衛領土主權和海洋權益。「誰要在這個問題上做文章，中國人民絕不答應」。
習賀詞透過央視新聞聯播播出，習在賀詞中歷數中國去年多項大事。包括推進全面深化改革、軍隊改革、依法治國等，並宣示 「全面從嚴治黨，堅定不移『打虎拍蠅』」。
他說，二○一六年中國舉辦廿國集團（G20）峰會 、提倡一帶一路及亞洲基礎設施投資銀行，接著話鋒一轉稱「我們堅持和平發展，堅決捍衛領土主權和海洋權益。誰要在這問題上做文章，中國人民絕不答應」 。
談到二○一七年，習說「新故相推，日生不滯」。中國共產黨將召開第十九次全國代表大會，「全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨要繼續發力。天上不會掉餡餅，努力奮鬥才能夢想成真 」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 跨年人潮瘋 北捷總運量破226萬人次
- 橘色思路 何必搶快
- 寂靜
- 《專家看法》少女被當搖錢樹 誤當為愛犧牲
- 朵朵小語 刺
- 景觀橋修復 高美濕地賞夕陽
- 房客違約算半價 暖房東還捐款行善
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 大福彩頭獎摃龜
- 劍湖山瘋跨年 數萬遊客熱情迎接2017
- 拚42小時不收班 北捷總運量比去年少15%
- 自由廣場》讚龍山寺也將全面禁香
- 斥資一億 大甲德化里供水延管動工
- 鬧婚變瘦14公斤 小彬彬爆酒駕 送辦
- 北市11項新制上路 擾鄰施工最高罰3萬
- 蕭敬騰花蓮跨年 粉絲沸騰
- 桃園跨年 鄭文燦Selina壓軸倒數
- 百人次搜救2天 稱推女友下山…假的！
- 恆春落山風呼呼吹 5騎士犁田骨折
- 中資海外併購 成交、破局金額新高
- 矮腳虎單節29分 破綠衫大鳥傳奇
- 元旦「暢遊」苗栗 替代道路報你知
- 彩虹台南遊行 千人上街相挺
- 百名台灣漫畫家 齊繪百樣台灣
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 阿里山湧萬人看日出 女高音唱Let It Go
- 美術賽奪特優 學童台北領獎兼跨年
- 筆友扮女騙感情 他搶劫潛逃投案
- 「新生兒痤瘡」冒出頭 新手爸媽別擔心
- 食光走廊 英國禪修課後的療癒午餐
- 浩子任性斷開阿翔 最後合體嗆換人
- 滿65歲當月首日 可申請敬老卡
- 交通事故 林懷民骨折靜養中
- 如無解約條款 房客需付全期租金
- 夫狂找離家妻 她竟住男人家
- 年終整理藥罐子 維他命C開封後盡早服用
- 黨產爭議 蔡英文：盼國民黨坐下來談
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新年談國政 習近平要捍衛領土主權
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分