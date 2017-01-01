新年談國政 習近平要捍衛領土主權

2017-01-01

〔記者蘇永耀／綜合報導〕中國國家主席習近平昨晚發表十分鐘的新年賀詞，談話並未針對兩岸關係。他提到中國將堅持和平發展，堅決捍衛領土主權和海洋權益。「誰要在這個問題上做文章，中國人民絕不答應」。

習賀詞透過央視新聞聯播播出，習在賀詞中歷數中國去年多項大事。包括推進全面深化改革、軍隊改革、依法治國等，並宣示 「全面從嚴治黨，堅定不移『打虎拍蠅』」。

他說，二○一六年中國舉辦廿國集團（G20）峰會 、提倡一帶一路及亞洲基礎設施投資銀行，接著話鋒一轉稱「我們堅持和平發展，堅決捍衛領土主權和海洋權益。誰要在這問題上做文章，中國人民絕不答應」 。

談到二○一七年，習說「新故相推，日生不滯」。中國共產黨將召開第十九次全國代表大會，「全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨要繼續發力。天上不會掉餡餅，努力奮鬥才能夢想成真 」。