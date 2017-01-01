可能再向俄借貸 法極右政黨惹腥
2017-01-01
〔編譯張沛元／美聯社巴黎十二月卅一日電〕法國極右派政黨「民族陣線（ＦＮ）」與俄羅斯之間的借貸關係遭外界質疑放大檢視，向來為財務吃緊所苦的ＦＮ黨魁兼總統候選人瑪琳．勒班女士若想打贏今年四、五月的總統大選與六月的國會大選，至少得籌措兩千萬歐元（約六．四億台幣）競選經費；為求順利入主艾麗榭宮，勒班也許會「再度」向俄羅斯求援。
法國禁止政黨收受海外獻金，但借貸不在此限。ＦＮ不僅黨庫阮囊羞澀，還因募款違規而有多名黨務人員即將受審；此外，ＦＮ在二○一四年向一家俄羅斯銀行借貸，更令外界擔心俄羅斯影響力已深入法國民主政治。ＦＮ對該黨與俄羅斯關係一律斥為抹黑。
法國鴨鳴報週刊上週報導，美國眾議院特別情報委員會成員透納對於勒班與俄羅斯總統普廷的關係深感憂慮；據稱透納曾致函美國國家情報首長克萊伯，信中提及勒班曾表示承認俄羅斯兼併自烏克蘭的克里米亞地區屬於俄羅斯領土，以及ＦＮ曾在二月向俄羅斯借貸三千萬美元，但該報導遭ＦＮ否認。
ＦＮ雖否認向俄羅斯有新借款，但不否認由於法國銀行拒絕貸款，ＦＮ不排除向包括俄羅斯、阿拉伯聯合大公國甚至美國在內的來源借貸。
隨著俄羅斯與西方世界的關係惡化，莫斯科當局便積極拉攏歐洲各地的極右派政黨以建立影響力，自然包括ＦＮ。瑪琳．勒班和與她決裂的父親都親俄羅斯，過去數年多次造訪莫斯科，該黨二○一四年的黨大會中，也有俄羅斯貴賓出席。
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