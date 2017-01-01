法保障斷訊權 下班不准Call員工
2017-01-01
〔編譯張沛元／法新社巴黎12月31日電〕法國勞工從2017年1月1日起享有一項打擊無孔不入的數位通訊科技的新福利——企業主必須保證讓員工享有「斷訊權」（right to disconnect），減少透過數位裝置讓工作入侵員工私人生活。
這項自元旦生效的新勞工法，出自法國勞工部長科姆里（Myriam El Khomri）；根據規定，雇員人數超過50人的公司行號，勞資雙方必須就勞工的關機權以及減少工作入侵員工私人生活的方式進行協商；倘若勞資雙方無法達成協議，企業必須公布章程，針對員工在上班時間外接聽手機與相關權利訂定明確要求。科姆里在2015年9月曾提出一份報告，警告當今這種形同病態肥胖、充斥許多工作場所的資訊爆炸情況，已對勞工健康造成負面影響。
儘管法國企業工會早就要求對此採取行動，但此一隸屬於備受爭議的法國勞工法改革之一的新措施，並未就未能與勞工協商定義「斷訊權」的企業訂定罰則。法國左派報紙解放報30日盛讚此一新措施，而事實上部分大企業早就有相關規定，例如德國福斯汽車、法國核能公司Areva與保險公司Axa，早就針對非上班時間傳簡訊設限，以避免員工過勞；限制內容包括減少晚上與週末發送電子郵件，甚至假日發給員工的電子郵件會自動被銷毀。
法國研究機構Eleas10月公布的調查顯示，超過3分之1的法國勞工每天在非上班時間利用數位裝置繼續工作，約6成勞工贊成有所規範以釐清其權益。
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