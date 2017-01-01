中國年底前全面禁止象牙買賣

2017-01-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國務院去年12月30日宣布，將在2017年底前全面禁止商業性的象牙買賣與加工，形同關閉全球最大的象牙市場。多個國際保育組織肯定中國官方這項歷史性的決定，將對象牙貿易帶來決定性的轉變，未來非洲大象慘遭盜獵、濫殺，以致面臨絕種的情況，可望大為改善。

非洲大象盜獵可望改善

中國當局此前雖承諾頒布象牙貿易禁令，但始終未訂定明確的實施日程。隨著各界壓力接踵而來，中國國務院於去年12月30日正式發布「關於有序停止商業性加工銷售象牙及製品活動的通知」，要求分期、分批停止象牙及其製品的加工、銷售行為，並自今年12月31日起全面生效。

據「新華社」報導，中國現有的象牙加工企業為34家，而象牙銷售場所為143處。其中，10至15家工廠和50至60間商店，將在3月31日前率先關閉並繳回許可證，其餘企業和銷售地點則必須在年底前全數停業。不過，中國國務院表示，合法取得的象牙可在認證後公開展示，而相關的拍賣活動也將在「嚴格監督」下進行。

「國際野生生物保護協會（WCS）」和「世界自然基金會（WWF）」皆表示，中國決定關閉全球最大的象牙貿易市場，對非洲大象是天大的好消息，「大象將有機會扭轉滅絕的命運」。WWF主席羅伯茲指出，隨著美、中兩國均頒布象牙貿易禁令，可望在全球起拋磚引玉之效。向來力促中國禁止象牙貿易的「拯救大象」創辦人道格拉斯－漢彌爾頓更稱讚中國在這方面已從「製造問題」，進步成「解決問題」。此外，WWF另呼籲香港政府加快腳步，力求於2021年前全面禁止象牙交易。

每年約有2萬頭非洲大象遭到非法獵殺，光是2007年至2014年大象數目就減少約30%，目前估計僅存約41萬5000頭，遠低於20世紀初的300萬至500萬頭。象牙在中國被視為地位的象徵，每公斤可賣得1100美元（約台幣3.6萬元）。紐約時報指出，中國對象牙的龐大需求，使過去10年內被獵殺的大象超過10萬頭；另一項調查顯示，全球至少50%至70%象牙走私活動，最後都流向中國市場。