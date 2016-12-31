《中英對照讀新聞》Sheep’s head, prosthetic leg and London house among most unusual UK charity donations 英國稀有慈善捐贈物見羊頭、義足和倫敦房屋
◎周虹汶
British shoppers seeking last-minute Christmas presents may want try their luck at charity stores after a 19th century vase, an original Kermit the Frog puppet and a rare military medal were named among the most unusual gifts donated to good causes.
在一只19世紀的花瓶、原版科米蛙玩偶和一枚罕見的軍事勳章列名在為行善而捐出的稀有禮物名單當中之後，趕在最後一刻尋找耶誕禮物的英國購物者，可能會想在愛心商店碰碰運氣。
Animals were also popular items, with a sheep’s head, two canaries and a live ferret among many bizarre gifts given to charities, according to the Charities Aid Foundation (CAF).
根據「慈善援助基金會」，在眾多提供給慈善機構的奇怪禮物裡，動物也是受歡迎的品項，有一顆羊頭、兩隻金絲雀，以及一隻活生生的雪貂。
"People think about giving money, but it is fascinating to see all the surprising and strange items which have been donated to charities either via charity shops or bequeathed as legacies," said Joanna Walker, who oversees private donations at CAF.
在「慈善援助基金會」負責監督私人捐贈的喬安娜．沃克說：「人們想到給錢，但看到這一切透過愛心商店或當做遺產捐出的驚喜怪物品是很令人著迷的。」
CAF said a 19th century vase valued at 2,400 pounds was spotted in an Oxfam charity shop. Other donations included a prosthetic leg, a wedding dress used in British TV show Coronation Street, and a Victoria Cross Medal which honors acts of bravery in war.
「慈善援助基金會」說，一只估價2400英鎊的19世紀花瓶，在「樂施會」一間愛心商店被發現。其他捐贈物，包括了一支義足、一件英國電視節目《加冕街》用過的婚紗，還有表揚戰時英勇行徑的「維多利亞十字勳章」。
But perhaps the most extravagant gifts were properties bequeathed by private donors, including a central London townhouse and countryside cottage. (Reuters)
但最豪奢的禮物，或許非私人捐贈者們遺贈的財產莫屬，包括倫敦市中心一幢聯排別墅和鄉間農舍。（路透）
新聞辭典
bequeath：動詞，指遺贈財物、流傳知識。例句：He doesn’t want to bequeath these problems to his children.（他不想把這些問題留給他的孩子。）
legacy：名詞，指遺產。例句：They are the most precious legacy our forefathers left.（它們是我們祖先留下的最珍貴遺產。）
value：名詞，指價格、意義、重要性、郵票面值；動詞，指評價、重視、估價、訂價。例句：Recently there is a sharp fall in the value of the dollar.（美元最近大幅貶值。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 自由廣場》頂尖少弱勢 私校多寒門
- 公園蓋動物收留所惹議 不排除另覓地
- 籃網今戰巫師 豪身傷心更傷
- 阿里山公路外側爬坡道 提前通車
- 看著四哥背影 呂濟而壓力下成長
- 電纜下地 大里中湖路計預明年發包
- 移除校外垃圾桶 北市議員K環局
- 房屋稅槓上張金鶚 柯P：他不該在下台前大調漲
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
- 自由廣場》堂堂正正台灣人
- 葉少爺首度報到 「外界批評虛心接受」
- 布里斯本女網賽》會外單打出局 謝淑薇拚雙打
- 納粹風波 中教大學生促拆蔣銅像
- 福隆迎曙光 千人敲鐘搶先「鷄」
- 拚總預算過關 立院臨會恐開至小年夜
- 學生美術賽特優 黃鐘名教市長水墨畫
- 荖葉園黑網垃圾 回收再延3個月
- 台灣強基金會邀請賽》詹世昌無柏忌 獨佔鰲頭
- 世大運林口交管計畫 地方大反彈
- 食物銀行大平台 全國聯合會成立
- 男網一哥莫瑞在賽季揭幕戰 意外敗給高芬
- 跨年三部曲 交通資訊看這裡
- 活動中心當里辦公室？ 公所：一樓有開放
- 刪2.2億不到1％ 宜縣明年總預算過關
- 桃市跨年晚會抽機票 升旗健走也有獎
- 火災搶救損傷財物 可申請補償
- 屏東檢舉交通違規月達千件 民怨搶錢
- 浩子暫別螢幕玩真的-浩翔不和＋隱疾困擾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Grape King searched over expired product allegation
- 中再阻資金外逃 跨境交易20萬須報告
- 扶朝長青食堂開張 北港老人受惠
- 台東焚化廠修繕評估出爐 下月開公聽會
- 梯橋退燒 松柏嶺建天空步道惹議
- 大法官︰徵地做美河市聯開違憲
- 葡萄王案 董座胞姊曾美菁訊後請回
- 大樂透頭彩摃龜
- 台灣交通太可怕 各國早示警
- 今年度國營事業預算 年終才三讀
標題：《中英對照讀新聞》Sheep’s head, prosthetic leg and London house among most unusual UK charity donations 英國稀有慈善捐贈物見羊頭、義足和倫敦房屋
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email