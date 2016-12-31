日領事館前 南韓准放慰安婦像

2016-12-31

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛大臣稻田朋美二十九日以內閣閣員身分前往靖國神社參拜，引發中國和南韓不滿後，南韓釜山市三十日允許抗議人士重新在日本領事館前豎立慰安婦少女雕像。南韓抗議人士是在二十八日於領事館前擺設該雕像，以抗議日、韓簽署解決慰安婦問題協議一週年，但是當天就迅速遭到移除。釜山市東區區長朴三碩三十日表示，雖然事涉外交，但政府再也無法承受輿論壓力反對立像。他還對當時強拆少女像和粗暴驅散示威人群道歉。該像將成為南韓全國第三十七座慰安婦少女像。圖為二十八日抗議人士捍衛雕像、和警方對峙。