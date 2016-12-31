雙性人獲官方認證 紐約領先全美

2016-12-31

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國紐約市政府發給一名天生同時具有男、女性器官的五十五歲女子出生證明，這是目前所知全美首張雙性人出生證明，其他城市可能跟進，也可望使各層級政府官方文件在認可雙性人上邁進一步。

五十五歲的基南（Sara Kelly Keenan）生來就有男性基因、女性外生殖器和男、女混合的內生殖器。她九月才爭取到將性別改登記為「非二元性別」（non-binary），創下加州首例；本月二十七日紐約市政府依照她的請求，發給她標示為雙性人的出生證明，使她再度寫下歷史。基南說，原本不確定當局是否真的會發出這樣的出生證明，直到親眼看到，「既感到驚訝又覺得被賦予力量」。

偏好被以女性稱呼的基南說，她出生時被認為是男孩，三週後又突然被改列為女孩，並且拿到一張標示為女性的出生證明，而且由於父母和醫師刻意隱瞞，她在成年多年後也不知道自己是雙性人。她十六歲開始接受荷爾蒙替代療法，當時只被模糊地告知因為她「無法製造荷爾蒙」；以女性身分過了許多年，她七年前去做檢驗，證實她的懷疑：她天生是雙性人。她父親直到二○一二年才向她承認，當初醫生建議動男性外生殖器重建手術以符合她男性染色體，但是父親拒絕了。

她說，過了大半個充滿「謊言與欺騙」的人生後，她接受自己雙性人的身分，也自認肩負使命，要對抗社會忽視雙性人族群，希望為雙性人爭取在法律上被承認而努力。

數十年來的跨性別權益運動，使得在大多數州，跨性別者要在官方身分文件上將性別從男改女、或女改男變得容易，相較之下，對雙性人來說就沒那麼容易。

基南說，「並非所有雙性人都會選擇在法律上被認定是雙性，也不是所有父母都會選擇讓他們的雙性小孩在出生文件上被標示為雙性，但是對於那些想要這麼做的人，必須讓他們有這樣的選項。」