酸痛新療法「捲大人」 裹成木乃伊

2016-12-31

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本近來興起一股用布把自己整個包覆起來如木乃伊的民俗療法，據稱可舒緩姿勢不良導致的不適和僵硬，這種新療法的日文名稱為「Otonamaki」，「otona」在日文裡是大人、成人之意，「maki」則係把物體包、捲起來，但若您不喜歡密閉空間，或許就無福消受。

「Otonamaki」這種「捲大人」或「成人襁褓」療法，每次療程近廿分鐘。有幾家公司向顧客提供這種療法，其中一家的工作人員松尾麻里江（譯音）說，發明「捲大人」是出於有些人擔心小嬰兒被襁褓包起來時，會掙扎或感到幽閉恐懼，要是成人也像嬰幼兒般被包起來，就能實際體驗到其實感覺不錯。

松尾提到，將肩與腿推到一起，身體會打直，且能減輕背部、下背與髖關節疼痛，讓這些部位的肌肉更有彈性。松尾服務的公司於二○一五年引進這種療法，迄今已有約七十人體驗過。

目前顧客的反應不錯，一名四十歲的客人說，「捲大人」看來狹窄，其實一點也不覺得緊繃，之後肩膀與背部的酸痛都有所改善。當然也不是所有人都認同，一名網友推文說道，「那看來令人心裡發毛」。

「捲大人」最早由知名的日本助產士渡邊信子發明，她並發明廣為日本孕婦所用的托腹帶。該療法的主要對象是婦女，有些女性視之為另一種按摩或物理治療。但也有物理治療師對這種非主流的療法不表認同，認為這樣包裹身體的方式，恐導致短期甚至長期的肌肉拉傷，甚至可能損傷脊椎。