反恐攻 時報廣場跨年 65垃圾車待命
2016-12-31
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國紐約市警察局（NYPD）二十九日表示，針對今年的跨年維安，警方將在紐約時報廣場部署六十五輛垃圾車，總重達二十噸，並且裝載十五噸重的沙子，做為保護人群的防線，以防止德國及法國那樣的卡車衝撞群眾恐怖攻擊事件重演。
紐約警方將派駐六十五輛垃圾車、一百輛巡邏警車、七千名警力，駐守時報廣場周圍的十字路口，包括特別武裝反恐單位和嗅彈警犬都會在場，廣場上空亦會有直升機巡視。
其實，紐約警方在今年總統大選、以及梅西百貨感恩節大遊行當天，都曾在川普大樓等地部署垃圾車，但這次的規模更勝以往。據悉，美國候任總統川普今年不會在曼哈頓跨年。
今年跨年夜預計會有超過一百萬人湧入時報廣場，民眾將被禁止攜帶雨傘和大型袋子，當局已按例移除郵筒和垃圾筒、密封人孔蓋及清掃飯店和停車場。另外，全國警力、聯邦調查局和秘勤局等單位都會聯手，慎防全美發生車輛攻擊事件。
除了時報廣場，部分垃圾車也計畫部署在中央公園等煙火地點；康尼島的木板步道也會有類似的阻擋措施。紐約市警方表示，今年制定這項計畫時，從全球多起事件中借鏡。另外，紐約市府也保證，這些垃圾車穩固到無法移動。
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