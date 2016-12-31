神隱3日 希臘駐巴西大使疑成焦屍
2016-12-31
〔編譯茅毅／綜合報導〕巴西媒體廿九日報導，該國里約熱內盧（下稱里約）警方在當地一輛燒毀的車輛中發現一具焦屍，警方懷疑，這具焦屍的身分可能就是自廿六日起失蹤的希臘駐巴西大使阿米里迪斯（Kyriakos Amiridis）。
陳屍車輛 由阿米里迪斯所租
里約警方正確認這具焦屍的身分並鑑識現場，消息人士說，此刻能證實的消息就是在新伊瓜蘇（Nova Iguacu）區發現一輛有人陳屍在裡面的汽車，正展開偵查。不過，雅典的希臘外交部一位消息人士卅日已證實，這輛車確為阿米里迪斯所租賃。阿米里迪斯曾派駐希臘的里約總領事館，之前出任駐利比亞大使，甫於今年擔任駐巴西大使。
警方表示，阿米里迪斯的巴西籍夫人法蘭柯絲廿八日報警指丈夫失蹤。警方廿九日說，大使廿六日晚離開其妻子友人（一說為親戚）的住家，而當地位於里約熱內盧市都會區近郊，屬貧民區且治安不佳。他與家人自廿一日起就在該市北部的新伊瓜蘇區度假。
里約警方督察蓬蒂斯稍早曾向巴西「聖保羅頁報」說，警方正追查若干線索，但不是朝綁架方向偵辦，若有人綁走他，綁匪早就會有聯絡了。卅日早上，里約警方已就這起失蹤案偵訊法蘭柯絲。巴西十月二日舉行地方選舉，而在選舉前九個月內，至少已有十四名政治人物在里約地區遇害，凶手則指向當地的私刑隊。
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