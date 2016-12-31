挺羅興亞 12和平獎得主批翁山蘇姬
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕全球二十三位知名的人權倡議者，包括南非大主教屠圖、爭取女孩受教權的巴基斯坦女子瑪拉拉等十二名諾貝爾和平獎得主及一名醫學獎得主，二十九日聯名致函敦促聯合國安理會終結緬甸若開邦的「種族淨化與違反人道罪行」，同時抨擊本身是諾貝爾和平獎得主的緬甸實質領袖翁山蘇姬，對於遭壓迫的羅興亞少數民族幾無援助作為。
在十月九日緬甸接近孟加拉邊界的警察哨遭攻擊、造成九名警察喪命後，緬甸軍方在若開邦的鎮壓已至少造成八十六人喪生，當局指控該攻擊是由外籍民兵支持的羅興亞穆斯林所為。十月以來，已有五萬名羅興亞人為躲避暴力攻擊而逃至孟加拉。孟國境內的羅興亞難民迄今超過三十萬人，他們被孟國視為緬甸公民，因此得不到難民身分。
喻緬種族屠殺 23人致函聯合國
在致函給聯合國安理會的公開信中，包括諾貝爾獎得主、政治領袖與慈善家等二十三名簽署人表示：「種族淨化與違反人道罪行等人類悲劇正在緬甸上演，如果我們不採取行動，即使他們逃過槍林彈雨，也將飢餓而亡。」該信函說，緬甸羅興亞人的遭遇如同一九九四年盧安達的種族大屠殺、蘇丹達佛區的族群淨化以及波士尼亞與科索沃的戰爭。
簽署人表示，即使一群羅興亞人犯下了十月九日的攻擊，軍方的回應「極度不合比例」，「應該做的是拘捕嫌犯、偵訊，並讓他們在法庭上受審，而非從直升機上對著數千名平民開槍、性侵婦女，甚至將襁褓嬰兒丟入烈火中」。
「羅興亞人是最受壓迫的少數族群」
該信函同時點名翁山蘇姬說：「我們對於她未採取任何行動，確保羅興亞人完整、平等的公民權利感到不滿。」
該信函由諾貝爾和平獎得主、東帝汶前總統霍塔，以及推動孟加拉赤貧者經濟革新的尤努斯共同發起。除了十二位和平獎得主，曾獲諾貝爾醫學獎的布萊克本也是簽署人，因此總共有十三位桂冠得主加入。簽署人表示：「羅興亞人是世上最受壓迫的少數族群，數十年來總是邊緣化運動與非人道行為的受害者」，他們要求聯合國將羅興亞的危機列入其緊急議程，並敦促聯合國秘書長，現任的潘基文或者將在下月上任的古特瑞斯（Antonio Guterres），在未來幾週訪問緬甸。該信也敦促緬甸政府解除若開邦人道救援的所有限制。
緬甸外交部三十日表示，明年將會接回在孟加拉的二四一五名羅興亞人。緬甸外交部強調，根據政府數據，在孟國的緬甸羅興亞公民只有這麼多人，並非孟國所宣稱的三十萬人。
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