避暑別墅化身間諜窩 美下令關閉

2016-12-31

〔編譯茅毅／綜合報導〕為報復俄羅斯干預美國大選，歐巴馬政府廿九日宣布將對莫斯科採取制裁措施，包括美國國務院將關閉兩棟俄國名下、各位於馬里蘭州和紐約的建築物，白宮表示，俄方人員利用這兩棟建築從事情報相關工作。

外界不禁好奇這兩棟據傳用於遂行間諜工作的建築是有多隱密？華盛頓郵報認為，其實「不怎麼樣」。紐約時報報導，數十年來，它們是俄國外交人員的休憩之處，在這裡從事水上活動、打網球和做蒸氣浴。

第一棟佔地約十八．二公頃，坐落在馬里蘭的先鋒點（Pioneer Point），係科西嘉（Corsica）河與切斯特（Chester）河匯流的一個半島，距華府約九十分鐘車程，係蘇聯政府於一九七二年購入，旅美的蘇聯人士常前往休閒度假，原為打造曼哈頓「帝國大廈」的拉斯科布所有，之後蘇聯與國務院達成協議，以國務院在莫斯科取得兩筆房地產做為交換。

沙灘上談情資 可避電子監控

美、蘇這項交易曾引發地方雜音，擔憂成為國家安全漏洞。但沒過多久，許多地方人士的態度就已軟化，被蘇聯方面發動的晚宴、伏特加酒與魚子醬「攻勢」收服。

不過，這棟豪宅充當間諜用途的傳聞一直甚囂塵上，直到蘇聯解體後，該豪宅由俄羅斯聯邦承接，美聯社曾報導其市價達三百萬美元。自那時起，這棟豪宅幾乎未再見諸於新聞報導，前俄國駐美大使烏沙科夫（Yuri Ushakov）曾稱，這棟建築就像傳統的俄國避暑別墅。

至於另一幢位於紐約的建築物，美國官方僅說其位在長島，佔地約五．七公頃，由蘇聯於一九五四年購入。一些部落客指該豪宅做為俄國常駐聯合國代表團的鄉間宅邸。

唯歐巴馬政府廿九日表達截然不同的看法，指俄國特務有時會利用馬里蘭那棟豪宅做為間諜巢穴，在沙灘上進行長時間的交談，好避免被美國電子監視發現。美國政府已限所有俄國人於廿四小時內離開這兩棟建築。