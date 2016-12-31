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追緝俄駭客 美祭億元天價賞金

2016-12-31

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕遭美國聯邦調查局（FBI）通緝多年、被美國當局視為頭號網路通緝要犯的俄國駭客：三十三歲的波格契夫（Evgeniy Bogachev）與二十九歲的貝蘭（Aleksey Belan），二十九日再因干擾大選遭到美國財政部制裁，他們據悉因出售竊得的金融資料已得手數百萬美元。

去年FBI宣布，提供線索使波格契夫落網的民眾，將可獲得三百萬美元（約九千七百萬台幣）賞金，這是該單位針對單一網路駭客，提供最大筆的懸賞金。波格契夫據悉是惡意軟體「玩完宙斯（GameOver Zeus）」的幕後駭客，該軟體感染逾一百萬台電腦，並引發超過一億美元的經濟損失。

電腦用戶遭誘騙下載該惡意軟體，接著電腦內的金融資料，比如銀行帳號與密碼等個資將遭盜取，受害者的資金也將遭盜領。據悉他也是程式「勒索軟體」的首謀，該軟體將凍結受害者的電腦檔案，除非支付贖金，否則相關檔案恐遭刪除。

五百大企業都受害

白宮指出，美國金融機構、全美五百大企業、大學院校與美國政府單位都是波格契夫的受害者。在美國聯邦法院，波格契夫面臨洗錢、共謀及匯款、銀行與電腦詐欺等指控。

貝蘭因一連串不同的駭客攻擊，遭FBI祭出十萬美元（約三百二十四萬台幣）的通緝賞金。美國當局說，貝蘭駭入美國三家電子商務公司，竊取客戶金融資料，並轉而在網路上將資料銷售給其他犯罪者，他面臨詐欺、惡性盜竊身分（Aggravated Identity Theft）等指控。

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  • 俄國總統普廷稱不會驅逐美方外交人員，圖為美駐莫斯科大使館。（路透）

    俄國總統普廷稱不會驅逐美方外交人員，圖為美駐莫斯科大使館。（路透）

  • 俄國網路駭客波格契夫。（美聯社）

    俄國網路駭客波格契夫。（美聯社）

  • 貝蘭。（美聯社

    貝蘭。（美聯社

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