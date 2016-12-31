諜對諜大事紀
2016-12-31
〔編譯陳正健／綜合報導〕自冷戰迄今，美俄互逐對方外交人員事件屢見不鮮。
●二○一六年 美使遭毆
美國驅逐兩名俄羅斯外交人員，以報復一名美國外交官在莫斯科遭到俄國警察攻擊。俄方指該名外交官是美國中情局（ＣＩＡ）便衣幹員，在進入使館前拒絕提供身分證明。
●二○一三年 假髮間諜
俄羅斯政府下令驅逐美國大使館官員福格（Ryan Fogle）。俄國警方逮捕他時，搜到金色和褐色假髮、莫斯科街道地圖、十三萬美元現金及一張寫著「每年一百萬美元以進行長期合作」的信件。
●二○一○年 俄諜潛伏
美國曼哈頓聯邦法院起訴十名俄羅斯人，控其在美潛伏從事間諜工作。俄方則特赦四名西方間諜以換回俄國國民。此案的間諜手法堪比小說情節，包括隱形墨水和美人計等諜報手法都出現其中，俄國美女間諜安娜．查普曼（Anna Chapman）更因本案而聲名大噪。
●二○○一年 ＦＢＩ叛徒
美國政府起訴聯邦調查局幹員漢森（Robert Hanssen），指控他為俄國從事超過十五年的間諜工作，隨後又驅逐五十名俄國外交人員。對此，俄國當局也逐離數名美國外交官以作報復。
●一九九四年 ＣＩＡ雙面諜
美國政府逮捕中情局官員艾姆斯（Aldrich Ames），因為他向俄羅斯出售美方情報，導致在俄美國特工遭到處決。隨後，美國政府驅逐了涉案的俄國資深外交官。
●一九八六年 雷根逐諜
美國時任總統雷根驅逐五十五名蘇聯外交人員，以阻止對方的間諜活動。這是美國逐離俄方外交使節人數最多的一次。莫斯科當局則下令在美國駐莫斯科大使館內的二百六十名俄國雇員停止工作。
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