美俄陷冰點 川普聯俄反恐受阻

2016-12-31

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據《華爾街日報》報導，美國候任總統川普的外交政策親俄立場鮮明，欲將傳統敵人俄羅斯轉化成全球反恐夥伴，與現任總統歐巴馬的立場大相逕庭。然而，在歐巴馬二十九日宣布對俄制裁以後，美俄外交關係再陷冰點，川普的聯俄政策恐遇阻礙。

川普態度軟化 將會晤情報單位

路透也分析，歐巴馬在任期屆滿前的大動作，將打擊川普及共和黨接下來的對俄外交政策。川普此前雖對中情局等情報機構對大選遭駭的說法一概駁斥，但廿九日卻態度軟化、不再對駭客疑雲全盤否認，反而改口稱美、俄兩國應該「將眼光擺在更遠大、更美好的事情」。尤有甚者，川普還表示，基於國家及廣大人民的利益，他將在下週與情報單位會晤，進一步掌握此一事件的相關事實。

《華爾街日報》指出，川普希望與俄國重塑關係，但他勢必得承接歐巴馬留下的外交遺產，美俄關係可能不同於他的原先預見。首先，川普所屬的共和黨領袖也支持對俄制裁，黨內大老麥肯與葛蘭姆揚言，他們將推動更嚴厲的制裁措施。

其二，共和黨議員似乎已決定召開公聽會，調查俄國駭客干預美國大選之事件，可能導致國內輿論反對川普的聯俄政策。共和黨參院領袖麥康諾已對此案表達關切及憂心。

不過，川普仍有其他選項。一名歐巴馬政府資深官員表示，新任總統就任後可能撤銷制裁。另外，布希政府時期白宮幕僚長卡德認為，歐巴馬應尊重下任總統，而非增加他的負擔。

部分共和黨資深議員則趁此機會修理歐巴馬。美國眾議院議長萊恩痛批，儘管制裁來得已經太晚，但也算是終止八年來對俄失敗政策的適當作法。

美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，在俄國干預大選事件爆發後，川普和共和黨國會已埋下潛在衝突因子，且在歐巴馬行動前，已有部分議員提議對俄制裁。

專家︰歐巴馬撇敗選責任 讓川普陷兩難

將出任川普總統顧問的康威亦告訴媒體，歐巴馬企圖將川普逼入死角。專家認為，歐巴馬是為了撇清對民主黨的敗選責任，並使川普陷入兩難。若他上任後不取消制裁，將正中歐巴馬下懷，若他要撤銷制裁，一要提出俄國沒有干預的證據，二要面臨黨內反對。

不過，在川普任內，美俄關係和緩應無疑義，也難怪俄外交部在三十日放話說要驅逐美國外交官員後，總統普廷立刻出面表示不會「以牙還牙」，將視川普政策而定。