Echo捲入命案？亞馬遜拒提供證據
2016-12-30
〔編譯魏國金／綜合報導〕2016年討論最熱烈的物聯網（IoT）裝置，非結合智慧助理Alexa的Amazon Echo莫屬，今年耶誕假期的銷售量更創造空前紀錄，但這款人工智慧聲控裝置最近捲入美國阿肯色州發生的一起命案，還可能成為關鍵證人。
阿肯色州本頓維市（Bentonville）警方在調查男子科林斯（Victor Collins）陳屍31歲男子貝茲（James Bates）家中浴缸的疑似謀殺案時，試圖透過貝茲家中的Echo取得可將其定罪的有力證據，認為Echo在被用戶喚醒後會進行錄音，可能在無意間記錄命案發生時的現場狀況，要求亞馬遜提供上傳到亞馬遜伺服器的所有Echo錄音數據，但遭亞馬遜以保護客戶隱私為由加以拒絕。
據報導，這是美國第一起試圖搜查智慧型喇叭資料的案件，引發電子科技證據的追索與隱私權之間的衝突及爭議。貝茲的辯護律師韋伯對亞馬遜保護其當事人的隱私大表讚揚。貝茲2月間以涉嫌一級謀殺被捕，後以35萬美元交保。
這起命案發生在2015年11月22日，據案發當晚在現場的證人表示，貝茲邀請2名友人到本頓維的家裡飲酒餐敘，其中一人是47歲的前警官科林斯，當晚Echo播放音樂，科林斯表示要去泡澡。貝茲供稱，他在凌晨約1時上床，起床後發現科林斯面朝下陳屍浴缸。
韋伯指出，科林斯之死是一場意外，可能肇因於飲酒，科林斯血液中的酒精濃度是阿肯色州禁止駕駛標準值的4倍。不過，調查人員發現現場有掙扎跡象，科林斯與貝茲身上有傷，以及浴缸與露台在警方到達前已被沖洗等。
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