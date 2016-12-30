| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 國際

當官敢貪 杜特蒂︰丟下直升機

2016-12-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂繼揚言親手擊殺毒販後，27日又語出驚人地表示，他要將貪污的政府官員扔出直升機外，他以前曾經這麼做過，再做一次也不會良心不安。

杜特蒂是在巡視颱風災情時向南甘馬仁省（Camarines Sur）災民發表這段談話。他說道：「如果你貪污濫用公款，我會用直升機把你載到馬尼拉，但我會在途中把你丟出去。我曾經如此做過。我願再做一次。」

目前仍不清楚杜特蒂是在何時何地，將誰扔出直升機外。然而，他28日接受菲國ABS-CBN電視台訪問時，卻又含糊地表示：「直升機將人丟出去？如果此事屬實，我可不會承認。」

菲國總統府發言人安達納（Martin Andanar）告訴美國有線電視新聞網（CNN），此事確曾發生，杜特蒂已經說過。不過，另一名發言人阿貝拉（Ernesto Abella）卻告訴媒體，此案可能未曾真正發生，只是「都市傳說」。

此前，杜特蒂還曾坦承殺過人。本月初，他在一場商業論壇上自爆，在擔任達沃市長期間曾親手殺人，有時還會騎重機尋找殺人機會。這番言論引發聯合國人權組織呼籲菲律賓司法機構調查，菲國國會議員也警告，杜特蒂的言論已構成彈劾證據。杜特蒂8月間還警告，他能比伊斯蘭教激進組織「伊斯蘭國」（IS）更殘暴10倍。

此外，針對南海主權爭議，杜特蒂29日接受CNN專訪時表示，倘若中國在南海提取石油或天然氣，菲律賓將堅持仲裁結果。他也批評美國，中國開始在南海建立人工島嶼時，美方毫無作為。

稱美國大使是間諜動搖菲政府

「馬尼拉時報」27日驚爆，美國前駐菲國大使戈登柏格（Philip Goldberg）曾有推翻杜特蒂的計畫。杜特蒂29日受訪時抨擊：「多數的美國和聯合國大使並非真正專業。他們同時也是間諜」，「美國大使的長處就是破壞他國政府。」

廣告
  • 菲律賓總統杜特蒂。（路透檔案照）

    菲律賓總統杜特蒂。（路透檔案照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：當官敢貪 杜特蒂︰丟下直升機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.