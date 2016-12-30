當官敢貪 杜特蒂︰丟下直升機

2016-12-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂繼揚言親手擊殺毒販後，27日又語出驚人地表示，他要將貪污的政府官員扔出直升機外，他以前曾經這麼做過，再做一次也不會良心不安。

杜特蒂是在巡視颱風災情時向南甘馬仁省（Camarines Sur）災民發表這段談話。他說道：「如果你貪污濫用公款，我會用直升機把你載到馬尼拉，但我會在途中把你丟出去。我曾經如此做過。我願再做一次。」

目前仍不清楚杜特蒂是在何時何地，將誰扔出直升機外。然而，他28日接受菲國ABS-CBN電視台訪問時，卻又含糊地表示：「直升機將人丟出去？如果此事屬實，我可不會承認。」

菲國總統府發言人安達納（Martin Andanar）告訴美國有線電視新聞網（CNN），此事確曾發生，杜特蒂已經說過。不過，另一名發言人阿貝拉（Ernesto Abella）卻告訴媒體，此案可能未曾真正發生，只是「都市傳說」。

此前，杜特蒂還曾坦承殺過人。本月初，他在一場商業論壇上自爆，在擔任達沃市長期間曾親手殺人，有時還會騎重機尋找殺人機會。這番言論引發聯合國人權組織呼籲菲律賓司法機構調查，菲國國會議員也警告，杜特蒂的言論已構成彈劾證據。杜特蒂8月間還警告，他能比伊斯蘭教激進組織「伊斯蘭國」（IS）更殘暴10倍。

此外，針對南海主權爭議，杜特蒂29日接受CNN專訪時表示，倘若中國在南海提取石油或天然氣，菲律賓將堅持仲裁結果。他也批評美國，中國開始在南海建立人工島嶼時，美方毫無作為。

稱美國大使是間諜動搖菲政府

「馬尼拉時報」27日驚爆，美國前駐菲國大使戈登柏格（Philip Goldberg）曾有推翻杜特蒂的計畫。杜特蒂29日受訪時抨擊：「多數的美國和聯合國大使並非真正專業。他們同時也是間諜」，「美國大使的長處就是破壞他國政府。」