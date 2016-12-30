當官敢貪 杜特蒂︰丟下直升機
〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂繼揚言親手擊殺毒販後，27日又語出驚人地表示，他要將貪污的政府官員扔出直升機外，他以前曾經這麼做過，再做一次也不會良心不安。
杜特蒂是在巡視颱風災情時向南甘馬仁省（Camarines Sur）災民發表這段談話。他說道：「如果你貪污濫用公款，我會用直升機把你載到馬尼拉，但我會在途中把你丟出去。我曾經如此做過。我願再做一次。」
目前仍不清楚杜特蒂是在何時何地，將誰扔出直升機外。然而，他28日接受菲國ABS-CBN電視台訪問時，卻又含糊地表示：「直升機將人丟出去？如果此事屬實，我可不會承認。」
菲國總統府發言人安達納（Martin Andanar）告訴美國有線電視新聞網（CNN），此事確曾發生，杜特蒂已經說過。不過，另一名發言人阿貝拉（Ernesto Abella）卻告訴媒體，此案可能未曾真正發生，只是「都市傳說」。
此前，杜特蒂還曾坦承殺過人。本月初，他在一場商業論壇上自爆，在擔任達沃市長期間曾親手殺人，有時還會騎重機尋找殺人機會。這番言論引發聯合國人權組織呼籲菲律賓司法機構調查，菲國國會議員也警告，杜特蒂的言論已構成彈劾證據。杜特蒂8月間還警告，他能比伊斯蘭教激進組織「伊斯蘭國」（IS）更殘暴10倍。
此外，針對南海主權爭議，杜特蒂29日接受CNN專訪時表示，倘若中國在南海提取石油或天然氣，菲律賓將堅持仲裁結果。他也批評美國，中國開始在南海建立人工島嶼時，美方毫無作為。
稱美國大使是間諜動搖菲政府
「馬尼拉時報」27日驚爆，美國前駐菲國大使戈登柏格（Philip Goldberg）曾有推翻杜特蒂的計畫。杜特蒂29日受訪時抨擊：「多數的美國和聯合國大使並非真正專業。他們同時也是間諜」，「美國大使的長處就是破壞他國政府。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 64個碩博班掛0 台大包辦7個
- 國道衝撞拖板車 轎車駕駛無生命跡象送急救
- 明年經濟成長 南韓大幅下修
- 1尾土魠魚 逾40公斤
- 八退將下月赴中 退輔會促勿碰政治
- 總預算卡關 柯：以後先審再質詢
- 新公車動態看板 像公共藝術
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 少子化海嘯襲 大專教師恐萬人失業
- 《超會賺台灣運動明星》大小詹 合體稱霸台灣網壇
- 參與社區規劃 長者不落人後
- 台大希望入學上榜 彭于家、李采妍想回饋社會
- 校長教武術 辦公室像兵器庫
- 《錶王傳奇》2
- 核四系統老舊 「殺肉」恐賣不到半價
- 助偏鄉早療 設好物平台籌經費
- 10年情緣結成正果 潘政琮低調完婚
- 〈元旦迎新制〉學校盼經費不打折
- 花縣府跨年活動好遠 中南區自辦
- 自造教育中心 落腳新興國中
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過
- 合作開發藥品市場 永昕、友華上漲
- 高雄領先全台 10輛多元化計程車開跑
- 小鬼心酸憶出道 窩漫畫店嗑泡麵
- 30年危險老屋重建 享容積減稅優惠
- 勝利創客基地 培養小小工程師
- 豪添新傷缺陣 巴特勒絕殺籃網
- 《彩妝大師說 底妝這麼畫！》鄭建國
- 年輕人齊打拚 深耕社區保留文化
- 《讓愛飛揚》首播開紅盤 嗨吃披薩加油
- 取消國旅卡？ 政院沒這打算
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》3
- 運動中心預算執行率 審計處：欠佳
- 穆迪標普降評 東芝股價狂瀉
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》7
- 《超會賺台灣運動明星》戴資穎867萬 賞金后大勝李宗偉
- 星兒社大學習 個展秀成果
標題：當官敢貪 杜特蒂︰丟下直升機
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email