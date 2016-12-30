中國前武警司令 王建平涉賄落馬

2016-12-30

中國國防部發言人楊宇軍二十九日證實，前武警部隊司令員、中共中央軍委聯合參謀部副參謀長王建平，因涉嫌受賄犯罪正接受調查。六十二歲的王建平是二○一三年軍委主席習近平打軍中「大老虎」以來，首位落馬的現任上將，據稱他是已遭查辦的中共前政治局常委周永康親信、前中央軍委副主席郭伯雄和徐才厚（已病逝）的屬下共犯，今年八月在成都視察期間被軍方檢察人員帶走。據稱王建平也涉及前政協副主席令計劃不法案，令計劃已遭查辦。（取自網路）