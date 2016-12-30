炸彈攻擊殺縣官 新疆4嫌遭擊斃
2016-12-30
〔編譯陳正健／綜合報導〕中國官方媒體報導，新疆維吾爾自治區墨玉縣二十八日發生攻擊事件，四名持刀「暴徒」駕車衝入中共縣委會，並引爆自製爆裂物，造成一名幹部和一名保安人員喪生，三名幹部受輕傷，四嫌則遭警方擊斃。當局將矛頭指向維族疆獨人士，但人權團體和流亡人士反控，中國對維族的鎮壓才是這類攻擊事件層出不窮的原因。
綜合新疆自治區政府官網「天山網」和海外華文媒體「博聞社」報導，這起「暴恐」事件發生在下午約四時五十分，四名維族人駕車衝入墨玉縣縣委大院，引爆車上炸彈，並開槍攻擊官方工作人員。天山網指稱此事造成一死三傷，但未指明四嫌是否為當地維族；另有報導指稱犯案者為三人，各家媒體披露的犯案者和死傷人數皆有所出入。
墨玉位於新疆南部和田地區，迄二○一四年，當地總人口近六十萬，維族佔九十七．一％。此前，墨玉已發生過多起攻擊政府機關事件。去年五月底，六名維族武裝份子攻擊該縣紮瓦鄉派出所，試圖引爆自製爆裂物，公安開槍還擊，擊斃兩名武裝份子，其餘黨羽在逃。一四年六月底，墨玉縣芒來鄉一處哨所遇襲，攻擊者先刺死兩名駐防民兵，然後縱火燒毀哨所房屋，屋內三名入睡民兵葬身火海。
「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）表示，對中國官方對事件的報導感到懷疑，因為缺乏透明度。世維會譴責中國鎮壓維族，只可能進一步激化矛盾。中國政府往往將維族抗爭指為恐怖主義，但專家認為，維族與全球恐怖主義並無掛勾，中國誇大這類威脅以合理化對維族的高壓統治。
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