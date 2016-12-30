北韓超缺錢 推空姐月曆吸客

2016-12-30

南韓聯合通訊社二十九日刊出一份北韓出版物進出口公司印製的二○一七年月曆，封面是穿著制服的國營「高麗航空商社」機師與空服員。過去北韓印製的月曆風除領導人外，鮮少以人物為封面，這是北韓空姐首次成為月曆封面。據稱此舉可能是北韓企圖突破國際制裁的限制，吸引海外遊客以促進觀光業發展，擺脫外匯短缺的困境。。（取自網路）