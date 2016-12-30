安撫保守派 日防相參拜靖國

2016-12-30

「不想成為忘恩負義之徒」

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本防衛大臣稻田朋美二十九日以內閣閣員身分，前往靖國神社參拜，引發中國和南韓不滿，南韓為此召見日本駐韓代理公使抗議。這是稻田出任防衛大臣後首次參拜靖國神社，她向媒體表示，「不想成為忘恩負義之徒」。日本媒體分析，稻田此舉是為了向保守派支持者表態。

稻田今年八月初被延攬入閣，成為日本第二位女性防衛大臣。律師出身的稻田在二○○五年應前首相小泉純一郎之邀，以「刺客」身分轉戰政壇，長期擔任「傳統與創造之會」會長，該會是由八十三名同年當選的自民黨新科議員組成，當時被稱為「小泉班底」。

稻田保守色彩濃厚，每年均以「傳統與創造之會」會長身分，在八月十五日終戰紀念日前往靖國神社參拜，強調向「為國捐軀的英靈」致敬合情合理。不過，今年八月她以視察吉布地自衛隊營區為由前往非洲，並未在終戰紀念日前往參拜，據稱是首相安倍晉三示意她不要觸動中韓的敏感神經。

然而，稻田事後遭到保守派支持者非難。反對黨民進黨眾議員辻元清美在國會質詢時，以此嘲諷稻田「立場反覆、言行不一」、「沒有資格領導自衛隊」，讓稻田當場流下委屈的淚水。稻田後來公開向媒體宣示，今年一定會去靖國神社參拜。

在陪同安倍出訪夏威夷珍珠港的「慰靈之旅」後，剛返國的稻田二十九日便前往靖國神社參拜，並在名冊上登記「防衛大臣稻田朋美」職銜與姓名，自費獻上「玉串料」。稻田向媒體表示「防衛大臣稻田朋美作為一個國民進行參拜」，強調她是向為國捐軀的英靈致敬，不想成為忘恩負義之徒。

稻田還說，過去戰爭最激烈的日本與美國如今形成最強而有力的同盟，她是以著眼未來、構築和平的心情來報告此事。

中韓兩國對稻田參拜靖國神社大為不滿，南韓為此召見日本駐韓大使館代理公使丸山浩平，表達抗議 。中國國防部與外交部發言人相繼表示堅決反對，聲稱將向日方提出「嚴正交涉 」。